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"Ростех" запустит собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/rostekh-859125351.html
"Ростех" запустит собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay
"Ростех" запустит собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Ростех" запустит собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay
Госкорпорация "Ростех" планирует в этом году запустить собственный токен под названием RUBx и платежную платформу RT-Pay, созданные в рамках реализации... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:37+0300
2025-07-03T08:37+0300
экономика
рф
ростех
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технологии
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" планирует в этом году запустить собственный токен под названием RUBx и платежную платформу RT-Pay, созданные в рамках реализации стратегии цифровой трансформации, сообщила пресс-служба корпорации. "Госкорпорация "Ростех" запускает собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay. Новая финансовая ИТ-экосистема создана в рамках стратегии цифровой трансформации", - говорится в сообщении. Как пояснили в корпорации, данное решение обеспечит инфраструктуру для безопасного и эффективного проведения денежных транзакций любого масштаба как для компаний, так и для частных лиц. "Ростех" отмечает, что от цифрового рубля, который эмитируется только Банком России и хранится на спецсчетах, новый токен отличается возможностью взаимодействовать с внешними кошельками или смарт-контрактами. В "Ростехе" уточнили, что RUBx создан на основе блокчейна Tron. Его код будет выложен на GitHub, также его проверит независимая международная компания CertiK. "Каждый RUBx подкреплен реальными обязательствами в рублях, это зафиксировано юридически. Соотношение токена к реальному рублю составляет один к одному. Запуск системы планируется в этом году, ее оператором выступает "Ростех", - отметил заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров, чьи слова приводятся в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что платформа полностью соответствует законодательству РФ, в том числе требованиям ЦБ, а также мерам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Это возможно благодаря хранению части токенов в отключенных от интернета "холодных" кошельках, а другой части - в быстром доступе, но с многослойной защитой. "Новая платформа будет внедряться поэтапно с учетом потребностей различных секторов экономики. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и интеграции с существующей финансовой инфраструктурой. В будущем экосистема может стать основой для целого ряда инновационных финансовых сервисов и услуг", - прокомментировал руководитель проекта RUBx Дмитрий Шумаев. На начальном этапе купля-продажа RUBx будет осуществляться через интернет-портал, адаптированный под смартфон и ПК. Позднее токен появится на крупных биржах и в популярных криптокошельках.
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рф, ростех, github, технологии
Экономика, РФ, Ростех, GitHub, Технологии
08:37 03.07.2025
 
"Ростех" запустит собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay

"Ростех" планирует запустить собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" планирует в этом году запустить собственный токен под названием RUBx и платежную платформу RT-Pay, созданные в рамках реализации стратегии цифровой трансформации, сообщила пресс-служба корпорации.
"Госкорпорация "Ростех" запускает собственный токен RUBx и платежную платформу RT-Pay. Новая финансовая ИТ-экосистема создана в рамках стратегии цифровой трансформации", - говорится в сообщении.
Как пояснили в корпорации, данное решение обеспечит инфраструктуру для безопасного и эффективного проведения денежных транзакций любого масштаба как для компаний, так и для частных лиц. "Ростех" отмечает, что от цифрового рубля, который эмитируется только Банком России и хранится на спецсчетах, новый токен отличается возможностью взаимодействовать с внешними кошельками или смарт-контрактами.
В "Ростехе" уточнили, что RUBx создан на основе блокчейна Tron. Его код будет выложен на GitHub, также его проверит независимая международная компания CertiK.
"Каждый RUBx подкреплен реальными обязательствами в рублях, это зафиксировано юридически. Соотношение токена к реальному рублю составляет один к одному. Запуск системы планируется в этом году, ее оператором выступает "Ростех", - отметил заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров, чьи слова приводятся в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что платформа полностью соответствует законодательству РФ, в том числе требованиям ЦБ, а также мерам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Это возможно благодаря хранению части токенов в отключенных от интернета "холодных" кошельках, а другой части - в быстром доступе, но с многослойной защитой.
"Новая платформа будет внедряться поэтапно с учетом потребностей различных секторов экономики. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и интеграции с существующей финансовой инфраструктурой. В будущем экосистема может стать основой для целого ряда инновационных финансовых сервисов и услуг", - прокомментировал руководитель проекта RUBx Дмитрий Шумаев.
На начальном этапе купля-продажа RUBx будет осуществляться через интернет-портал, адаптированный под смартфон и ПК. Позднее токен появится на крупных биржах и в популярных криптокошельках.
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