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В "Ростехе" рассказали о программе по снижению цен на российские самолеты - 03.07.2025, ПРАЙМ
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В "Ростехе" рассказали о программе по снижению цен на российские самолеты
В "Ростехе" рассказали о программе по снижению цен на российские самолеты - 03.07.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали о программе по снижению цен на российские самолеты
Программа по снижению цен на российские самолеты прорабатывается, она даст результаты к 2030 году, сообщили РИА Новости в "Ростехе". | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:35+0300
2025-07-03T11:35+0300
экономика
рф
антон алиханов
ростех
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Программа по снижению цен на российские самолеты прорабатывается, она даст результаты к 2030 году, сообщили РИА Новости в "Ростехе". Как написали ранее в четверг "Известия", новые российские самолеты за два года подорожали на 45-70%: самолет МС-21 - до 7,6 миллиарда рублей, Ил-114-300 - до 2,6 миллиарда рублей, "Байкал" - до 315-320 миллионов рублей. "С профильными ведомствами и авиакомпаниями прорабатывается программа по снижению себестоимости самолетов, которая не одномоментно, но в перспективе до 2030 года даст результаты", - прокомментировали в "Ростехе". Там отметили, что сейчас все дорожает, включая материалы, электронику и другие компоненты, и если сравнить каталожные цены на иностранные самолеты, разница не такая существенная. "При этом давайте не забывать, что иностранные самолеты попросту недоступны на российском рынке уже несколько лет. Можно сколько угодно сравниваться с Airbus и Boeing, но эти производители, напомним, запретили продажи своих самолетов в России", - подчеркнули в госкорпорации. Там также добавили, что перед авиаотраслью РФ стоит задача снижать цены на самолеты с увеличением их производства. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в среду также рассказывал о программе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), направленной на снижение цен на авиалайнеры в том числе за счет оптимизации стоимости комплектующих. Так, по его словам, первые три самолета Ил-114 будут стоить по 4 миллиарда рублей, а уже далее за счет репрайсинга их стоимость снизится до 2,6 миллиарда рублей и будет на уровне зарубежных аналогов. Гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), разработчика и производителя самолета "Байкал", Леонид Лузгин в конце мая говорил, что стоимость этого нового легкого многоцелевого лайнера будет соответствовать рынку и составит от 220 до 340 миллионов рублей.
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рф, антон алиханов, ростех, airbus, boeing, бизнес
Экономика, РФ, Антон Алиханов, Ростех, Airbus, Boeing, Бизнес
11:35 03.07.2025
 
В "Ростехе" рассказали о программе по снижению цен на российские самолеты

"Ростех": программа по снижению цен на российские самолеты даст результаты к 2030 году

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Макет ближне-среднемагистрального самолета МС-21
%Макет ближне-среднемагистрального самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Программа по снижению цен на российские самолеты прорабатывается, она даст результаты к 2030 году, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Как написали ранее в четверг "Известия", новые российские самолеты за два года подорожали на 45-70%: самолет МС-21 - до 7,6 миллиарда рублей, Ил-114-300 - до 2,6 миллиарда рублей, "Байкал" - до 315-320 миллионов рублей.
"С профильными ведомствами и авиакомпаниями прорабатывается программа по снижению себестоимости самолетов, которая не одномоментно, но в перспективе до 2030 года даст результаты", - прокомментировали в "Ростехе".
Там отметили, что сейчас все дорожает, включая материалы, электронику и другие компоненты, и если сравнить каталожные цены на иностранные самолеты, разница не такая существенная. "При этом давайте не забывать, что иностранные самолеты попросту недоступны на российском рынке уже несколько лет. Можно сколько угодно сравниваться с Airbus и Boeing, но эти производители, напомним, запретили продажи своих самолетов в России", - подчеркнули в госкорпорации.
Там также добавили, что перед авиаотраслью РФ стоит задача снижать цены на самолеты с увеличением их производства.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в среду также рассказывал о программе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), направленной на снижение цен на авиалайнеры в том числе за счет оптимизации стоимости комплектующих. Так, по его словам, первые три самолета Ил-114 будут стоить по 4 миллиарда рублей, а уже далее за счет репрайсинга их стоимость снизится до 2,6 миллиарда рублей и будет на уровне зарубежных аналогов.
Гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), разработчика и производителя самолета "Байкал", Леонид Лузгин в конце мая говорил, что стоимость этого нового легкого многоцелевого лайнера будет соответствовать рынку и составит от 220 до 340 миллионов рублей.
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