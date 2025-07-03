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Рынок готовой еды в России за пять лет вырос почти в три раза

Рынок готовой еды в России за пять лет вырос почти в три раза - 03.07.2025, ПРАЙМ

Рынок готовой еды в России за пять лет вырос почти в три раза

Рынок готовой еды в России, по оценке Россельхозбанка, за пять лет вырос почти в три раза - с 347 миллиардов до 997 миллиардов рублей, рассказала РИА Новости... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:26+0300

2025-07-03T13:26+0300

2025-07-03T13:26+0300

экономика

рф

россельхозбанк

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ВОЛГОГРАД, 3 июл - ПРАЙМ. Рынок готовой еды в России, по оценке Россельхозбанка, за пять лет вырос почти в три раза - с 347 миллиардов до 997 миллиардов рублей, рассказала РИА Новости первый зампред правления РСХБ Ирина Жачкина. "За последние пять лет рынок готовой еды в России вырос с 347 миллиардов рублей в 2019 году почти втрое - до 997 миллиардов рублей по итогам 2024 года", - сказала Жачкина на площадке "Всероссийского дня поля - 2025". При этом, по ее словам, основным драйвером роста этого рынка является увеличение продаж в федеральном ритейле, а не рестораны и "облачные кухни", которые работают исключительно на доставку. Ритейлеры сейчас развивают собственное производство, а также партнерские сети с поставщиками. По прогнозам РСХБ, по итогам 2030 года рынок готовой еды в РФ вырастет до 3,6 триллиона рублей. "В продаже продуктов питания ожидается почти трехкратный рост доли готовой еды: с 6,3% до 17%. Все это потребует не менее 300 миллиардов рублей инвестиций на горизонте 2030 года. Таким образом, рынок готовой еды – это новая точка бурного роста инвестиций и драйвер всего АПК", - добавила Жачкина.

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