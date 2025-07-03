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Рубль сильнее всего укрепился к доллару - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Рубль сильнее всего укрепился к доллару
Рубль сильнее всего укрепился к доллару - 03.07.2025, ПРАЙМ
Рубль сильнее всего укрепился к доллару
Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T03:15+0300
2025-07-03T03:15+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859121094.jpg?1751501757
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. С начала года его стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7% - это намного заметнее остальных участников "пьедестала": венгерского форинта (17%) и шведской кроны (16,5%). В первую пятерку сильных валют по итогам первого полугодия вошли также чешская (15,8%) и исландская кроны (15%). Антилидером этого года пока является аргентинский песо - его стоимость к доллару ослабла на 13,5%. Сопоставимые показатели со знаком минус - у турецкой лиры (11,2%) и ливийского динара (9,1%).
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество
Общество
03:15 03.07.2025
 
Рубль сильнее всего укрепился к доллару

Рубль по итогам первого полугодия сильнее всего укрепился к доллару

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
С начала года его стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7% - это намного заметнее остальных участников "пьедестала": венгерского форинта (17%) и шведской кроны (16,5%).
В первую пятерку сильных валют по итогам первого полугодия вошли также чешская (15,8%) и исландская кроны (15%).
Антилидером этого года пока является аргентинский песо - его стоимость к доллару ослабла на 13,5%. Сопоставимые показатели со знаком минус - у турецкой лиры (11,2%) и ливийского динара (9,1%).
 
Общество
 
 
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