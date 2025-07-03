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ЦБ планирует просветительскую программу по цифровому рублю

ЦБ планирует просветительскую программу по цифровому рублю - 03.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ планирует просветительскую программу по цифровому рублю

Банк России планирует просветительскую программу по цифровому рублю для россиян, сообщила журналистам зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:37+0300

2025-07-03T16:37+0300

2025-07-03T16:37+0300

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России планирует просветительскую программу по цифровому рублю для россиян, сообщила журналистам зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Коммуникационную кампанию мы будем проводить обязательно, расширяя как раз состав тех, кто должен знать об этом. И на самом деле вопрос как раз понимания населения, для чего это нужно - это как раз та задача, которая стоит вот сейчас", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Зампред ЦБ отметила, что доверие граждан к цифровому рублю растет, потому что регулятор эту кампанию уже проводит, но планирует ее делать более масштабной, чтобы всем были понятны преимущества цифрового рубля. "Переводы для граждан бесплатные - это такое очень важное качество цифрового рубля для наших людей", - отметила она. Кахруманова также подчеркнула, что согласно планам регулятора, переводы в цифровых рублях будут бесплатными всегда, в этом плюс и преимущество. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. В феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдет несколько позже, чем планировалось. В июне регулятор сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

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рф, эльвира набиуллина, госдума, банк россии, банки, финансы