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Аксаков призвал приучать зарубежные страны к использованию цифрового рубля

Аксаков призвал приучать зарубежные страны к использованию цифрового рубля - 03.07.2025, ПРАЙМ

Аксаков призвал приучать зарубежные страны к использованию цифрового рубля

Надо "приучать" зарубежные страны к использованию цифрового рубля во внешнеэкономическом обороте, в частности - активнее внедрять его в торговле с африканскими... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T17:43+0300

2025-07-03T17:43+0300

2025-07-03T17:43+0300

экономика

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

госдума

центральные банки

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Надо "приучать" зарубежные страны к использованию цифрового рубля во внешнеэкономическом обороте, в частности - активнее внедрять его в торговле с африканскими странами, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Надо его (цифровой рубль - ред.) активнее, конечно, внедрять в дальнейшую деятельность, потому что 97% оборота у нас рублями осуществляется с африканскими странами. И более половины уже оборота с помощью рубля, внешнеэкономический оборот обеспечивается тоже рублями. Соответственно, здесь цифровой рубль, поскольку банки боятся санкций, мог бы помочь нам... Я как раз призвал бы обратить на это внимание, и наших зарубежных партнеров к этому тоже приучать", - отметил он во время выступления в рамках Финансового конгресса Банка России. Также Аксаков пошутил, что цифровой рубль может вытеснить обычные российские банки с рынка. "Если говорить о цифровом рубле, он конечно приведет к исчезновению банков… Центральный банк останется", - пошутил он. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. В феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдет несколько позже, чем планировалось. В июне регулятор сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

https://1prime.ru/20250703/rubl-859151956.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума, центральные банки, банк россии