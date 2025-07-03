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Аксаков призвал приучать зарубежные страны к использованию цифрового рубля - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/rubl-859155216.html
Аксаков призвал приучать зарубежные страны к использованию цифрового рубля
Аксаков призвал приучать зарубежные страны к использованию цифрового рубля - 03.07.2025, ПРАЙМ
Аксаков призвал приучать зарубежные страны к использованию цифрового рубля
Надо "приучать" зарубежные страны к использованию цифрового рубля во внешнеэкономическом обороте, в частности - активнее внедрять его в торговле с африканскими... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:43+0300
2025-07-03T17:43+0300
экономика
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
госдума
центральные банки
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Надо "приучать" зарубежные страны к использованию цифрового рубля во внешнеэкономическом обороте, в частности - активнее внедрять его в торговле с африканскими странами, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Надо его (цифровой рубль - ред.) активнее, конечно, внедрять в дальнейшую деятельность, потому что 97% оборота у нас рублями осуществляется с африканскими странами. И более половины уже оборота с помощью рубля, внешнеэкономический оборот обеспечивается тоже рублями. Соответственно, здесь цифровой рубль, поскольку банки боятся санкций, мог бы помочь нам... Я как раз призвал бы обратить на это внимание, и наших зарубежных партнеров к этому тоже приучать", - отметил он во время выступления в рамках Финансового конгресса Банка России. Также Аксаков пошутил, что цифровой рубль может вытеснить обычные российские банки с рынка. "Если говорить о цифровом рубле, он конечно приведет к исчезновению банков… Центральный банк останется", - пошутил он. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. В феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдет несколько позже, чем планировалось. В июне регулятор сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.
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анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума, центральные банки, банк россии
Экономика, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Госдума, центральные банки, Банк России
17:43 03.07.2025
 
Аксаков призвал приучать зарубежные страны к использованию цифрового рубля

Депутат Аксаков призвал активнее внедрять цифровой рубль во внешнеэкономическом обороте

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей
Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Надо "приучать" зарубежные страны к использованию цифрового рубля во внешнеэкономическом обороте, в частности - активнее внедрять его в торговле с африканскими странами, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Надо его (цифровой рубль - ред.) активнее, конечно, внедрять в дальнейшую деятельность, потому что 97% оборота у нас рублями осуществляется с африканскими странами. И более половины уже оборота с помощью рубля, внешнеэкономический оборот обеспечивается тоже рублями. Соответственно, здесь цифровой рубль, поскольку банки боятся санкций, мог бы помочь нам... Я как раз призвал бы обратить на это внимание, и наших зарубежных партнеров к этому тоже приучать", - отметил он во время выступления в рамках Финансового конгресса Банка России.
Также Аксаков пошутил, что цифровой рубль может вытеснить обычные российские банки с рынка. "Если говорить о цифровом рубле, он конечно приведет к исчезновению банков… Центральный банк останется", - пошутил он.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
В феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдет несколько позже, чем планировалось. В июне регулятор сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
ЦБ планирует просветительскую программу по цифровому рублю
16:37
 
ЭкономикаАнатолий АксаковЭльвира НабиуллинаГосдумацентральные банкиБанк России
 
 
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