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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии слегка снижается

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии слегка снижается - 03.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии слегка снижается

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга демонстрирует околонулевую динамику, символически снижаясь, следует из данных Московской... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T10:26+0300

2025-07-03T10:26+0300

2025-07-03T10:26+0300

экономика

общество

рф

челябинская область

елена кожухова

богдан зварич

мосбиржа

вк

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга демонстрирует околонулевую динамику, символически снижаясь, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 814,71 пункта. В частности, дешевеют акции ОВК (-1,90%), "ВК" (-1,39%), "Русснефти" (-1,20%), "Полюса" (-1,11%), "Селигдара" (-1,02%). Также второй день кряду активное снижение продолжают акции ЮГК (-11,21%). В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компанию ЮГК". А в среду в правоохранительных органах Челябинской области заявляли, что обыски проводятся в ПАО "Южуралзолото Группа компаний". В то же время дорожают акции "Позитива" (+1,54%), "ПИКа" (+1,42%), "Самолета" (+1,02%), префы "Мечела" (+0,99%), обыкновенные акции АФК "Система" (+0,85%). "Опубликованные с утра данные при этом показали переход деловой активности в секторе услуг РФ в июне к сокращению, подтвердив охлаждение национальной экономики и необходимость снижения ключевой ставки для её поддержки, о чем в эти дни говорят в том числе в рамках Финансового Конгресса Банка России", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В ходе сессии баланс спроса и предложения может измениться в пользу роста - инвесторы на откате могут перейти к увеличению объема среднесрочных позиций в портфелях на ожиданиях более активного снижения ключевой ставки на заседании в июле, чем в июне. Смягчение ДКП в текущий момент может быть одним из основных факторов для российского рынка, так как снижает риски переохлаждения экономики, ведет к удешевлению средств и может поспособствовать ослаблению рубля, который в текущий момент сдерживает показатели экспортеров, а значит и интерес к их акциям", - сказал Богдан Зварич из ПСБ. Также поддержку отдельным бумагам будет оказывать приближение дивотсечек, добавил эксперт. На сегодня целевым диапазоном будет район 2800 - 2860 пунктов, заключил он.

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общество , рф, челябинская область, елена кожухова, богдан зварич, мосбиржа, вк, русснефть