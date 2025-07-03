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Эксперт оценил сделки на рынке недвижимости с иностранными активами
Эксперт оценил сделки на рынке недвижимости с иностранными активами - 03.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил сделки на рынке недвижимости с иностранными активами
Объем сделок на рынке недвижимости с уходящими из России иностранными компаниями упал в первой половине 2025 года относительно аналогичного периода прошлого... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:05+0300
2025-07-03T11:05+0300
2025-07-03T11:05+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем сделок на рынке недвижимости с уходящими из России иностранными компаниями упал в первой половине 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года в три раза, до 20 миллиардов рублей, рассказал журналистам партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. "Тренд последних трех лет – уход иностранцев, санкции, правительственная комиссия, дисконты. Объем сделок, связанный с уходом иностранцев, сократился в три раза. То, что эти 20 миллиардов рублей появились в этом году, это, наверное, то, что слишком долго продавцы <...> собирали и паковали чемодан", - заявил он. На иностранные активы, как отметил Бибик, за шесть месяцев текущего года пришлось всего 6% от общего объема сделок на рынке против 13% в прошлом году за этот же период.
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бизнес, недвижимость
Экономика, Бизнес, Недвижимость
Эксперт оценил сделки на рынке недвижимости с иностранными активами
Эксперт Бибик: объем сделок на рынке недвижимости с иностранными активами упал в три раза
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем сделок на рынке недвижимости с уходящими из России иностранными компаниями упал в первой половине 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года в три раза, до 20 миллиардов рублей, рассказал журналистам партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик.
"Тренд последних трех лет – уход иностранцев, санкции, правительственная комиссия, дисконты. Объем сделок, связанный с уходом иностранцев, сократился в три раза. То, что эти 20 миллиардов рублей появились в этом году, это, наверное, то, что слишком долго продавцы <...> собирали и паковали чемодан", - заявил он.
На иностранные активы, как отметил Бибик, за шесть месяцев текущего года пришлось всего 6% от общего объема сделок на рынке против 13% в прошлом году за этот же период.
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