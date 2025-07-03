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Российский рынок акций демонстрирует рост в четверг днем

Российский рынок акций демонстрирует рост в четверг днем - 03.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует рост в четверг днем

Российский рынок акций демонстрирует рост днем в четверг на ряде положительных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T14:58+0300

2025-07-03T14:58+0300

2025-07-03T14:58+0300

экономика

общество

украина

владимир чернов

мосбиржа

риком-траст

финам

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост днем в четверг на ряде положительных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.54 мск рос на 0,51%, до 2 829,71 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,14%, до 69,1 доллара за баррель. "Сейчас индекс продолжает консолидироваться и закрепляться в диапазоне 2800-2860 пунктов. Технически, такая временная консолидация оправдана и необходима рынку для дальнейшего роста и преодоления ближайшего уровня сопротивления - 2900 пунктов", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "В четверг, 3 июля, российский рынок демонстрирует рост… Положительный эффект оказывают данные о замедлении инфляции на предыдущей неделе (в годовом выражении). Тем не менее отсутствие продвижения в переговорах относительно конфликта на Украине ограничивает потенциал роста индекса", - сказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Российский рынок будет отыгрывать вчерашнюю вечернюю статистику, а также утренние данные четверга, показавшие падение PMI в сфере услуг РФ до минимума за год. Инвесторы в РФ особое внимание могут уделять и дальнейшим новостям с конгресса ЦБ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рынок прибавляет на оптимизме в отношении как геополитики, так и следующего снижения ставки ЦБ, добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции "Мечела" (+2,68%) могут дорожать на фоне сообщения о снижении стоимости перевалки угля в российских портах в июне на 23-49% год к году и на 7-19% месяц к месяцу", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также дорожают акции "ПИКа" (+4,16%), "Совкомфлота" (+4,09%), "Самолета" (+2,6%), "Россетей" (+2,48%), "Северстали" (+2,44%). "Ценные бумаги "Южуралзолота"(-7,4%) в моменте падали на 15%, реагируя на новость о намерении Генпрокуратуры добиться конфискации активов главы компании и обращения их в доход государства. Судебное заседание по этому иску состоится 8 июля. После заявления ЦБ о необходимости учесть права и интересы розничных инвесторов при реорганизации бизнеса котировки "Южуралзолота" компенсировали половину потерь, понесенных с открытия", - отметил Чернов. Также в лидерах снижения акции ОГК-2 (-2,11%), ОВК (-1,61%), "Вуш Холдинга" (-1,35%), "Мосэнерго" (-1,02%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,94%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2800-2900 пунктов. Гудым из ФГ "Финам" ожидает завершения в "зеленой зоне". "До конца недели в случае нейтральной новостной повестки мы ожидаем продолжение консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2800-2860 пунктов", - сказал Муштаков из ИК "Риком-траст"

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общество , украина, владимир чернов, мосбиржа, риком-траст, финам