Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал оскорбления генсека НАТО в адрес Лаврова - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250703/ryutte-859133024.html
Эксперт прокомментировал оскорбления генсека НАТО в адрес Лаврова
Эксперт прокомментировал оскорбления генсека НАТО в адрес Лаврова - 03.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал оскорбления генсека НАТО в адрес Лаврова
Генсек НАТО Марк Рютте дискредитировал сам себя, высказав оскорбления в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, эти заявления сделаны не от хорошей жизни -... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:23+0300
2025-07-03T11:23+0300
политика
общество
запад
украина
марк рютте
сергей лавров
си цзиньпин
нато
мид рф
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_690afe8075b5c8f4a6294507b21ea3ec.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте дискредитировал сам себя, высказав оскорбления в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, эти заявления сделаны не от хорошей жизни - коллективному Западу не удаётся консолидироваться вокруг поддержки Украины, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот занимает пост министра "с рождения Иисуса Христа", и с тех пор якобы "ничего полезного из его уст не вышло". "Мне кажется, это даже не провокация, это издевательство, потому что неоднократно Рютте пытался троллить наших официальных лиц... Скорее всего, это попытка как-то ужалить, как-то уколоть. Понятно, что это не от хорошей жизни. Видимо, какие-то намеченные планы реализовать не удается. Например, консолидации Запада по поддержке Украины и так далее и тому подобное", - сказал Блохин. Собеседник агентства добавил, что влиятельные и авторитетные лидеры так себя не ведут, и хотя таким, как Рютте, кажется, что они выступают с позиции силы, на самом деле это их наоборот дискредитирует. "Авторитет, он не на этом основывается. Авторитетный человек не будет так делать. Взять, например, Си Цзиньпина. Если Си Цзиньпин себе позволит подобное высказывание, то это просто нонсенс. Поэтому это, скорее всего, (Рютте сделал это - ред.) не от большого ума и не от способности свои эмоции контролировать", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20250702/ryutte-859110053.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_d0ab4882f9dc1f834886c3ffec436fa6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , запад, украина, марк рютте, сергей лавров, си цзиньпин, нато, мид рф, ран
Политика, Общество , ЗАПАД, УКРАИНА, Марк Рютте, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, НАТО, МИД РФ, РАН
11:23 03.07.2025
 
Эксперт прокомментировал оскорбления генсека НАТО в адрес Лаврова

Эксперт Блохин: Рютте дискредитировал сам себя, оскорбив Лаврова

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте дискредитировал сам себя, высказав оскорбления в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, эти заявления сделаны не от хорошей жизни - коллективному Западу не удаётся консолидироваться вокруг поддержки Украины, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
В среду Рютте в оскорбительной манере отозвался о Лаврове, заявив, что тот занимает пост министра "с рождения Иисуса Христа", и с тех пор якобы "ничего полезного из его уст не вышло".
"Мне кажется, это даже не провокация, это издевательство, потому что неоднократно Рютте пытался троллить наших официальных лиц... Скорее всего, это попытка как-то ужалить, как-то уколоть. Понятно, что это не от хорошей жизни. Видимо, какие-то намеченные планы реализовать не удается. Например, консолидации Запада по поддержке Украины и так далее и тому подобное", - сказал Блохин.
Собеседник агентства добавил, что влиятельные и авторитетные лидеры так себя не ведут, и хотя таким, как Рютте, кажется, что они выступают с позиции силы, на самом деле это их наоборот дискредитирует.
"Авторитет, он не на этом основывается. Авторитетный человек не будет так делать. Взять, например, Си Цзиньпина. Если Си Цзиньпин себе позволит подобное высказывание, то это просто нонсенс. Поэтому это, скорее всего, (Рютте сделал это - ред.) не от большого ума и не от способности свои эмоции контролировать", - заключил эксперт.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без США
Вчера, 16:06
 
ПолитикаОбществоЗАПАДУКРАИНАМарк РюттеСергей ЛавровСи ЦзиньпинНАТОМИД РФРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала