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Санкции почти остановили торговлю между ЕС и Россией, заявил Ван Ромпей - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Санкции почти остановили торговлю между ЕС и Россией, заявил Ван Ромпей
Санкции почти остановили торговлю между ЕС и Россией, заявил Ван Ромпей - 03.07.2025, ПРАЙМ
Санкции почти остановили торговлю между ЕС и Россией, заявил Ван Ромпей
Санкции практически остановили торговлю между Евросоюзом и Россией, вероятно, ситуация останется такой же и после достижения мирного соглашения по Украине,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T10:20+0300
2025-07-03T10:20+0300
экономика
общество
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ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Санкции практически остановили торговлю между Евросоюзом и Россией, вероятно, ситуация останется такой же и после достижения мирного соглашения по Украине, заявил в четверг экс-председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей. "Санкции практически остановили торговлю между ЕС и Россией, что наиболее очевидно в энергетическом секторе... Вероятно, это сохранится даже после достижения мирного соглашения", - заявил Ван Ромпей, выступая на 13-м глобальном форуме мира (World peace forum) в Пекине. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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общество , мировая экономика, запад, украина, ес
Экономика, Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, ЕС
10:20 03.07.2025
 
Санкции почти остановили торговлю между ЕС и Россией, заявил Ван Ромпей

Ван Ромпей: санкции практически остановили торговлю между ЕС и Россией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Херман Ван Ромпей
Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Санкции практически остановили торговлю между Евросоюзом и Россией, вероятно, ситуация останется такой же и после достижения мирного соглашения по Украине, заявил в четверг экс-председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей.
"Санкции практически остановили торговлю между ЕС и Россией, что наиболее очевидно в энергетическом секторе... Вероятно, это сохранится даже после достижения мирного соглашения", - заявил Ван Ромпей, выступая на 13-м глобальном форуме мира (World peace forum) в Пекине.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года"
Вчера, 15:40
 
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