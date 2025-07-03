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Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/sanktsii-859153263.html
Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании
Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании - 03.07.2025, ПРАЙМ
Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ станет "первым результатом председательства Дании в Совете ЕС". | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:05+0300
2025-07-03T17:05+0300
экономика
мировая экономика
рф
дания
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ станет "первым результатом председательства Дании в Совете ЕС". Дания 1 июля приняла председательство в Совете ЕС у Польши. Она будет председательствовать до конца 2025 года. "Одним из первых результатов председательства Дании станет 18-й пакет санкций", - сказала она на пресс-конференции в Дании. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мировая экономика, рф, дания, запад, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес
Экономика, Мировая экономика, РФ, ДАНИЯ, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС
17:05 03.07.2025
 
Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании

Фон дер Ляйен: 18-й пакет санкций станет первым итогом председательства Дании в Совете ЕС

© CC BY 2.0 / Stina Virkamäki/FinnishGovernmentПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© CC BY 2.0 / Stina Virkamäki/FinnishGovernment
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ станет "первым результатом председательства Дании в Совете ЕС".
Дания 1 июля приняла председательство в Совете ЕС у Польши. Она будет председательствовать до конца 2025 года.
"Одним из первых результатов председательства Дании станет 18-й пакет санкций", - сказала она на пресс-конференции в Дании.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Санкции почти остановили торговлю между ЕС и Россией, заявил Ван Ромпей
10:20
 
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