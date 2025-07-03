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Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании
Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании - 03.07.2025, ПРАЙМ
Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ станет "первым результатом председательства Дании в Совете ЕС". | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:05+0300
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2025-07-03T17:05+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ станет "первым результатом председательства Дании в Совете ЕС". Дания 1 июля приняла председательство в Совете ЕС у Польши. Она будет председательствовать до конца 2025 года. "Одним из первых результатов председательства Дании станет 18-й пакет санкций", - сказала она на пресс-конференции в Дании. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мировая экономика, рф, дания, запад, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес
Экономика, Мировая экономика, РФ, ДАНИЯ, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС
Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании
Фон дер Ляйен: 18-й пакет санкций станет первым итогом председательства Дании в Совете ЕС
БРЮССЕЛЬ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ станет "первым результатом председательства Дании в Совете ЕС".
Дания 1 июля приняла председательство в Совете ЕС у Польши. Она будет председательствовать до конца 2025 года.
"Одним из первых результатов председательства Дании станет 18-й пакет санкций", - сказала она на пресс-конференции в Дании.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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