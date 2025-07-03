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Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании

Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании - 03.07.2025, ПРАЙМ

Новый пакет санкций ЕС против России примут при председательстве Дании

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ станет "первым результатом председательства Дании в Совете ЕС". | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T17:05+0300

2025-07-03T17:05+0300

2025-07-03T17:05+0300

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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ станет "первым результатом председательства Дании в Совете ЕС". Дания 1 июля приняла председательство в Совете ЕС у Польши. Она будет председательствовать до конца 2025 года. "Одним из первых результатов председательства Дании станет 18-й пакет санкций", - сказала она на пресс-конференции в Дании. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, рф, дания, запад, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес