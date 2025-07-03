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Сбер привлек внимание к росту комиссий для продавцов маркетплейсов
Сбер привлек внимание к росту комиссий для продавцов маркетплейсов - 03.07.2025, ПРАЙМ
Сбер привлек внимание к росту комиссий для продавцов маркетплейсов
Рост комиссий для продавцов на маркетплейсах заметно влияет на уровень инфляции, поэтому необходимо особе внимание Банка России этой сфере, такое мнение... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T16:24+0300
2025-07-03T16:24+0300
2025-07-03T16:24+0300
экономика
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл. - ПРАЙМ. Рост комиссий для продавцов на маркетплейсах заметно влияет на уровень инфляции, поэтому необходимо особе внимание Банка России этой сфере, такое мнение высказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов. "По нашей оценке, это повышение комиссий на маркетплейсах по вкладу в инфляционный процесс сопоставимо с эффектом от повышения тарифов естественных монополий. Именно поэтому ЦБ стоит уделить особое внимание этой сфере", - сказал он в ходе сессии на Финансовом конгрессе Банка России. По словам Скворцова, российские маркетплейсы достигли очень значимой доли в экономике. "Их обороты огромны - сотни миллиардов рублей в месяц", - отметил топ-менеджер. Он подчеркнул, что маркетплейсы получают доходы главным образом за счет взимания с продавцов комиссий и платы за рекламу. "При повышении комиссий и расценок на рекламу продавцы в свою очередь вынуждены поднимать цены на продукцию, передавая рост цены конечным покупателям", - добавил он.
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сбербанк, банк россии
Экономика, Сбербанк, Банк России
Сбер привлек внимание к росту комиссий для продавцов маркетплейсов
Скворцов: рост комиссий для продавцов на маркетплейсах влияет на уровень инфляции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл. - ПРАЙМ. Рост комиссий для продавцов на маркетплейсах заметно влияет на уровень инфляции, поэтому необходимо особе внимание Банка России этой сфере, такое мнение высказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.
"По нашей оценке, это повышение комиссий на маркетплейсах по вкладу в инфляционный процесс сопоставимо с эффектом от повышения тарифов естественных монополий. Именно поэтому ЦБ стоит уделить особое внимание этой сфере", - сказал он в ходе сессии на Финансовом конгрессе Банка России.
По словам Скворцова, российские маркетплейсы достигли очень значимой доли в экономике. "Их обороты огромны - сотни миллиардов рублей в месяц", - отметил топ-менеджер.
Он подчеркнул, что маркетплейсы получают доходы главным образом за счет взимания с продавцов комиссий и платы за рекламу. "При повышении комиссий и расценок на рекламу продавцы в свою очередь вынуждены поднимать цены на продукцию, передавая рост цены конечным покупателям", - добавил он.
Россияне потратили на маркетплейсах более двух миллиардов рублей