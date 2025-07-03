https://1prime.ru/20250703/smi-859126950.html

СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине

СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине

Ни Владимира Зеленского, ни Евросоюз не уведомили заранее о приостановке Штатами военной помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:15+0300

2025-07-03T09:15+0300

2025-07-03T09:15+0300

политика

общество

украина

сша

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий песков

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ни Владимира Зеленского, ни Евросоюз не уведомили заранее о приостановке Штатами военной помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Ни Зеленский, ни ЕС не получили предварительного уведомления", - говорится в публикации. Отмечается, что европейские дипломаты и команда Зеленского после объявления о приостановке помощи Вашингтона пытались выяснить причины подобного решения. По словам источников, США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20250703/ukraina-859125956.html

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, ес, politico, nbc