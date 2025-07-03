https://1prime.ru/20250703/smi-859126950.html
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине
Ни Владимира Зеленского, ни Евросоюз не уведомили заранее о приостановке Штатами военной помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:15+0300
2025-07-03T09:15+0300
2025-07-03T09:15+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ни Владимира Зеленского, ни Евросоюз не уведомили заранее о приостановке Штатами военной помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Ни Зеленский, ни ЕС не получили предварительного уведомления", - говорится в публикации. Отмечается, что европейские дипломаты и команда Зеленского после объявления о приостановке помощи Вашингтона пытались выяснить причины подобного решения. По словам источников, США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
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общество , украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, ес, politico, nbc
Политика, Общество , УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ЕС, Politico, NBC
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине
Politico: Зеленского не уведомили о приостановке военной помощи США Украине
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ни Владимира Зеленского, ни Евросоюз не уведомили заранее о приостановке Штатами военной помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Ни Зеленский, ни ЕС не получили предварительного уведомления", - говорится в публикации.
Отмечается, что европейские дипломаты и команда Зеленского после объявления о приостановке помощи Вашингтона пытались выяснить причины подобного решения.
По словам источников, США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
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