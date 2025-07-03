Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250703/smi-859126950.html
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине - 03.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине
Ни Владимира Зеленского, ни Евросоюз не уведомили заранее о приостановке Штатами военной помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:15+0300
2025-07-03T09:15+0300
политика
общество
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ни Владимира Зеленского, ни Евросоюз не уведомили заранее о приостановке Штатами военной помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Ни Зеленский, ни ЕС не получили предварительного уведомления", - говорится в публикации. Отмечается, что европейские дипломаты и команда Зеленского после объявления о приостановке помощи Вашингтона пытались выяснить причины подобного решения. По словам источников, США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20250703/ukraina-859125956.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, ес, politico, nbc
Политика, Общество , УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ЕС, Politico, NBC
09:15 03.07.2025
 
СМИ: Зеленского не уведомили заранее о приостановке помощи США Украине

Politico: Зеленского не уведомили о приостановке военной помощи США Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ни Владимира Зеленского, ни Евросоюз не уведомили заранее о приостановке Штатами военной помощи Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Ни Зеленский, ни ЕС не получили предварительного уведомления", - говорится в публикации.
Отмечается, что европейские дипломаты и команда Зеленского после объявления о приостановке помощи Вашингтона пытались выяснить причины подобного решения.
По словам источников, США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
СМИ: на Украине заявили о прекращении поставок американского оружия
09:01
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковЕСPoliticoNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала