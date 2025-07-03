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СМИ: США лишили военной помощи не только Украину - 03.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США лишили военной помощи не только Украину
СМИ: США лишили военной помощи не только Украину - 03.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: США лишили военной помощи не только Украину
Помимо Украины, приоритета в получении американской военной помощи лишились другие страны, но их не называют, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновника... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:50+0300
2025-07-03T09:50+0300
вооружения
общество
украина
сша
киев
дмитрий песков
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cbs
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nbc
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Помимо Украины, приоритета в получении американской военной помощи лишились другие страны, но их не называют, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома. "Некоторые другие страны также прошли через "изменение классификации", что означает, что их приоритетность при получении оружия и боеприпасов из США снизилась", - говорится в сообщении телеканала. Чиновник не назвал эти страны и не уточнил длительность периода приостановки военной помощи Киеву. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , украина, сша, киев, дмитрий песков, сергей лавров, cbs, politico, nbc
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, CBS, Politico, NBC
09:50 03.07.2025
 
СМИ: США лишили военной помощи не только Украину

CBS: помимо Украины, приоритета в получении военной помощи США лишились и другие страны

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Помимо Украины, приоритета в получении американской военной помощи лишились другие страны, но их не называют, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Некоторые другие страны также прошли через "изменение классификации", что означает, что их приоритетность при получении оружия и боеприпасов из США снизилась", - говорится в сообщении телеканала.
Чиновник не назвал эти страны и не уточнил длительность периода приостановки военной помощи Киеву.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
США приостанавливают поставки Киеву ракет AIM-9M Sidewinder, пишут СМИ
09:42
 
ВооруженияОбществоУКРАИНАСШАКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровCBSPoliticoNBC
 
 
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