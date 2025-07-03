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СМИ иронично высказались о политике в Совете по нацбезопасности США

СМИ иронично высказались о политике в Совете по нацбезопасности США - 03.07.2025, ПРАЙМ

СМИ иронично высказались о политике в Совете по нацбезопасности США

Политика в Совете по национальной безопасности (СНБ) США ведется в духе сериала "Игра престолов", пишет газета Politico со ссылкой на источники. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:36+0300

2025-07-03T11:36+0300

2025-07-03T11:36+0300

общество

сша

марко рубио

дональд трамп

politico

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Политика в Совете по национальной безопасности (СНБ) США ведется в духе сериала "Игра престолов", пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Там политика в духе "Игры престолов", - приводит издание слова неназванного источника. По данным издания, Белый дом не согласился с таким описанием. Как отмечает издание, решение Пентагона пересмотреть участие в альянсе AUKUS ошеломило многих ключевых чиновников в правительстве США. При этом многие должностные лица госдепартамента и СНБ не были заранее проинформированы об этом. "Этот эпизод... является примером того, насколько неэффективным стал процесс разработки политики национальной безопасности при (президенте США Дональде) Трампе и госсекретаре Марко Рубио", - пишет газета. Как отмечается, с тех пор как госсекретарь США Марко Рубио возглавил СНБ, он сократил штат сотрудников более чем вдвое. Согласно информации источников, сейчас там менее 100 человек. Рубио также внес изменения в ключевую функцию СНБ, которая включает в себя координацию политики и обмен сообщениями между правительственными агентствами и департаментами. "Некоторые американские дипломаты и другие специалисты по национальной безопасности обеспокоены тем, что нынешняя структура означает, что небольшие кризисы будут перерастать в крупные, поскольку им не уделяется должного внимания на раннем этапе", - добавляет издание. В конце мая Рубио, который временно исполняет обязанности советника по национальной безопасности, заявил о проведении масштабной реформы СНБ. При этом источники издания Axios рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа видит в структуре СНБ "глубинное государство" и несоответствие ее взглядам. Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

https://1prime.ru/20250703/ukraina-859132174.html

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общество , сша, марко рубио, дональд трамп, politico