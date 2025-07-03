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СМИ: Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана в Осло

СМИ: Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана в Осло - 03.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана в Осло

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T17:59+0300

2025-07-03T17:59+0300

2025-07-03T17:59+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника. "Посланник Белого дома Стив Уиткофф планирует встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерному вопросу", - говорится в материале портала. По словам источников, точная дата встречи еще не определена. Источники также отмечают, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой диалог во время эскалации между Ираном и Израилем и с момента ее окончания. Если встреча состоится, это будет первый личный контакт после ударов США в Иране. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250702/iran-859111926.html

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общество , иран, сша, израиль, стив уиткофф, дональд трамп