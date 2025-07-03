Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана в Осло - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250703/smi-859155792.html
СМИ: Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана в Осло
СМИ: Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана в Осло - 03.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана в Осло
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:59+0300
2025-07-03T17:59+0300
политика
общество
иран
сша
израиль
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника. "Посланник Белого дома Стив Уиткофф планирует встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерному вопросу", - говорится в материале портала. По словам источников, точная дата встречи еще не определена. Источники также отмечают, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой диалог во время эскалации между Ираном и Израилем и с момента ее окончания. Если встреча состоится, это будет первый личный контакт после ударов США в Иране. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://1prime.ru/20250702/iran-859111926.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , иран, сша, израиль, стив уиткофф, дональд трамп
Политика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
17:59 03.07.2025
 
СМИ: Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана в Осло

Axios: спецпосланник США Уиткофф проведет встречу с главой МИД Ирана в Осло

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
"Посланник Белого дома Стив Уиткофф планирует встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерному вопросу", - говорится в материале портала.
По словам источников, точная дата встречи еще не определена. Источники также отмечают, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой диалог во время эскалации между Ираном и Израилем и с момента ее окончания. Если встреча состоится, это будет первый личный контакт после ударов США в Иране.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
США внимательно следят за планами Ирана после ударов, заявил Уитакер
Вчера, 16:45
 
ПолитикаОбществоИРАНСШАИЗРАИЛЬСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала