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Совкомбанк предложил концепцию повышения привлекательности ЦФА - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Совкомбанк предложил концепцию повышения привлекательности ЦФА
Совкомбанк предложил концепцию повышения привлекательности ЦФА - 03.07.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк предложил концепцию повышения привлекательности ЦФА
Совкомбанк предложил концепцию повышения привлекательности цифровых активов у инвесторов и эмитентов. Текущая модель не вполне отвечает ключевым ожиданиям... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T18:24+0300
2025-07-03T18:24+0300
финансы
совкомбанк
банки
россия
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совкомбанк предложил концепцию повышения привлекательности цифровых активов у инвесторов и эмитентов. Текущая модель не вполне отвечает ключевым ожиданиям участников рынка, заявил глава департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин на Финансовом конгрессе Банка России. По его словам, сегодня эмитенты не заинтересованы в предложении повышенной доходности по цифровым активам, а инвесторы сталкиваются с проблемами ликвидности. Предложенная Совкомбанком концепция предполагает внедрение смарт-контрактов с автоматическим погашением при нарушении ковенант, что упростит контроль за исполнением обязательств. "Можно оснащать цифровые активы встроенными каналами связи через популярные мессенджеры для оперативного информирования инвесторов. Это будет способствовать развитию коммуникационных возможностей ЦФА", - считает Лаухин. Также он отметил необходимость упрощения доступа к цифровым активам по аналогии с крипторынком, где процедура входа традиционно была максимально облегчена. Потенциал блокчейн-технологий в банковском секторе сегодня велик, его реализация может существенно упростить и ускорить многие процессы. Кредитные организации могут частично взять на себя нотариальные функции с использованием распределённого реестра для идентификации клиентов и верификации сделок, предложил представитель Совкомбанка.
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финансы, совкомбанк, банки, россия
Финансы, Совкомбанк, Банки, РОССИЯ
18:24 03.07.2025
 
Совкомбанк предложил концепцию повышения привлекательности ЦФА

Cовкомбанк предложил способ повысить интерес инвесторов и эмитентов к ЦФА

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаCовкомбанк предложил способ повысить интерес инвесторов и эмитентов к ЦФА
Cовкомбанк предложил способ повысить интерес инвесторов и эмитентов к ЦФА - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совкомбанк предложил концепцию повышения привлекательности цифровых активов у инвесторов и эмитентов. Текущая модель не вполне отвечает ключевым ожиданиям участников рынка, заявил глава департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин на Финансовом конгрессе Банка России.
По его словам, сегодня эмитенты не заинтересованы в предложении повышенной доходности по цифровым активам, а инвесторы сталкиваются с проблемами ликвидности. Предложенная Совкомбанком концепция предполагает внедрение смарт-контрактов с автоматическим погашением при нарушении ковенант, что упростит контроль за исполнением обязательств.
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"Можно оснащать цифровые активы встроенными каналами связи через популярные мессенджеры для оперативного информирования инвесторов. Это будет способствовать развитию коммуникационных возможностей ЦФА", - считает Лаухин.
Также он отметил необходимость упрощения доступа к цифровым активам по аналогии с крипторынком, где процедура входа традиционно была максимально облегчена.
Потенциал блокчейн-технологий в банковском секторе сегодня велик, его реализация может существенно упростить и ускорить многие процессы. Кредитные организации могут частично взять на себя нотариальные функции с использованием распределённого реестра для идентификации клиентов и верификации сделок, предложил представитель Совкомбанка.
 
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