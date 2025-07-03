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Акционеры "Совкомфлота" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Совкомфлота" утвердили решение не выплачивать дивиденды - 03.07.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Совкомфлота" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Совкомфлота" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщает компания. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:09+0300
2025-07-03T15:09+0300
2025-07-03T15:09+0300
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совкомфлот
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Совкомфлота" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщает компания. "Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомфлот" по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в 2024 году сократилась примерно на 53%, до 37,286 миллиарда рублей. Годовая выручка компании понизилась на 12%, до 172,45 миллиарда рублей. "Совкомфлот" выплатил дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям в размере 11,27 рубля на бумагу. "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.
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совкомфлот
Акционеры "Совкомфлота" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Совкомфлота" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Совкомфлота" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщает компания.
"Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомфлот" по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в 2024 году сократилась примерно на 53%, до 37,286 миллиарда рублей. Годовая выручка компании понизилась на 12%, до 172,45 миллиарда рублей.
"Совкомфлот" выплатил дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям в размере 11,27 рубля на бумагу.
"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.
"Совкомфлот" перевез 12 миллионов тонн нефти в рамках арктических проектов