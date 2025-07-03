https://1prime.ru/20250703/sputnik-859156140.html
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде - 03.07.2025, ПРАЙМ
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде, сообщает в четверг Telegram-канал Sputnik... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T18:13+0300
2025-07-03T18:13+0300
2025-07-03T18:13+0300
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БАКУ, 3 июл – ПРАЙМ. Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде, сообщает в четверг Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. "Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде", - говорится в сообщении. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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азербайджан, баку, москва, дмитрий песков, мария захарова, sputnik, мид рф, оон
АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, МОСКВА, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Sputnik, МИД РФ, ООН
Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде
Сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством страны отпустили под подписку
БАКУ, 3 июл – ПРАЙМ.
Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде, сообщает в четверг Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье
.
"Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде", - говорится в сообщении.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
В МИД заявили, что консульский доступ к арестованным в Баку не предоставлен