https://1prime.ru/20250703/sputnik-859156140.html

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде - 03.07.2025, ПРАЙМ

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде, сообщает в четверг Telegram-канал Sputnik... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T18:13+0300

2025-07-03T18:13+0300

2025-07-03T18:13+0300

азербайджан

баку

москва

дмитрий песков

мария захарова

sputnik

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83655/31/836553148_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b93af69b8e1d2f739a3c47010ed64cf.jpg

БАКУ, 3 июл – ПРАЙМ. Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде, сообщает в четверг Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. "Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде", - говорится в сообщении. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

https://1prime.ru/20250703/zakharova-859126810.html

азербайджан

баку

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

азербайджан, баку, москва, дмитрий песков, мария захарова, sputnik, мид рф, оон