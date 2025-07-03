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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось - 03.07.2025, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 июня, составило 233 тысяч, снизившись на 4 тысячи по сравнению с... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:46+0300

2025-07-03T15:46+0300

2025-07-03T15:46+0300

экономика

общество

сша

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 июня, составило 233 тысяч, снизившись на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предшествовавшей недели, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 240 тысяч. Значение предыдущей недели при этом было пересмотрено до 237 тысяч с 236 тысяч заявок. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось на 3 750 по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 241,5 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 июня, осталось на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,964 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://1prime.ru/20250702/evrostat-859095372.html

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общество , сша