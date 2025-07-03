Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/ssha--859148639.html
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось - 03.07.2025, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 июня, составило 233 тысяч, снизившись на 4 тысячи по сравнению с... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:46+0300
2025-07-03T15:46+0300
экономика
общество
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 июня, составило 233 тысяч, снизившись на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предшествовавшей недели, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 240 тысяч. Значение предыдущей недели при этом было пересмотрено до 237 тысяч с 236 тысяч заявок. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось на 3 750 по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 241,5 тысяч. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 июня, осталось на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,964 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
https://1prime.ru/20250702/evrostat-859095372.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша
Экономика, Общество , США
15:46 03.07.2025
 
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 4 тысячи

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 июня, составило 233 тысяч, снизившись на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предшествовавшей недели, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 240 тысяч. Значение предыдущей недели при этом было пересмотрено до 237 тысяч с 236 тысяч заявок.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось на 3 750 по сравнению с пересмотренным показателем недельной давности - до 241,5 тысяч.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 июня, осталось на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,964 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Безработица в еврозоне в мае неожиданно выросла
Вчера, 12:08
 
ЭкономикаОбществоСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала