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США в мае нарастили импорт товаров из ЕС после просадки в апреле

США в мае нарастили импорт товаров из ЕС после просадки в апреле - 03.07.2025, ПРАЙМ

США в мае нарастили импорт товаров из ЕС после просадки в апреле

США в мае текущего года вновь начали наращивать импорт товаров из Евросоюза после просадки в апреле на фоне введения пошлин Штатами, выяснило РИА Новости по... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:04+0300

2025-07-03T16:04+0300

2025-07-03T16:04+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США в мае текущего года вновь начали наращивать импорт товаров из Евросоюза после просадки в апреле на фоне введения пошлин Штатами, выяснило РИА Новости по данным американской таможни. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. Согласно данным американской таможни, США в мае импортировали товаров из ЕС на 56,6 миллиарда долларов против 54,4 миллиарда долларов в апреле. В середине весны импорт упал в 1,5 раза по сравнению с мартовским показателем. Экспорт Штатов в ЕС при этом продолжил снижаться - в конце весны на 1,6%, до 34,7 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит США с ЕС вновь стал увеличиваться, составив 21,9 миллиарда долларов в мае против 19,2 миллиарда в апреле.

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сша, китай, дональд трамп, ес, мировая экономика