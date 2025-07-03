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США в мае нарастили импорт товаров из ЕС после просадки в апреле
США в мае нарастили импорт товаров из ЕС после просадки в апреле - 03.07.2025, ПРАЙМ
США в мае нарастили импорт товаров из ЕС после просадки в апреле
США в мае текущего года вновь начали наращивать импорт товаров из Евросоюза после просадки в апреле на фоне введения пошлин Штатами, выяснило РИА Новости по... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T16:04+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США в мае текущего года вновь начали наращивать импорт товаров из Евросоюза после просадки в апреле на фоне введения пошлин Штатами, выяснило РИА Новости по данным американской таможни. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. Согласно данным американской таможни, США в мае импортировали товаров из ЕС на 56,6 миллиарда долларов против 54,4 миллиарда долларов в апреле. В середине весны импорт упал в 1,5 раза по сравнению с мартовским показателем. Экспорт Штатов в ЕС при этом продолжил снижаться - в конце весны на 1,6%, до 34,7 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит США с ЕС вновь стал увеличиваться, составив 21,9 миллиарда долларов в мае против 19,2 миллиарда в апреле.
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сша, китай, дональд трамп, ес, мировая экономика
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, Мировая экономика
США в мае нарастили импорт товаров из ЕС после просадки в апреле
Таможня США: США в мае нарастили импорт товаров из ЕС после просадки в апреле
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США в мае текущего года вновь начали наращивать импорт товаров из Евросоюза после просадки в апреле на фоне введения пошлин Штатами, выяснило РИА Новости по данным американской таможни.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.
Согласно данным американской таможни, США в мае импортировали товаров из ЕС на 56,6 миллиарда долларов против 54,4 миллиарда долларов в апреле. В середине весны импорт упал в 1,5 раза по сравнению с мартовским показателем.
Экспорт Штатов в ЕС при этом продолжил снижаться - в конце весны на 1,6%, до 34,7 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит США с ЕС вновь стал увеличиваться, составив 21,9 миллиарда долларов в мае против 19,2 миллиарда в апреле.
Поставки товаров из Китая в США обновили минимум с 2020 года