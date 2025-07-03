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США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения
США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения - 03.07.2025, ПРАЙМ
США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения
США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T04:25+0300
2025-07-03T04:25+0300
2025-07-03T04:25+0300
общество
сша
китай
вашингтон
siemens
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму Siemens.
"Siemens получила уведомление от правительства США о том, что Вашингтон снял ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования чипов", - пишет агентство.
В компании заявили, что уже восстановили доступ китайских клиентов к своей продукции.
Агентство напоминает, что подразделение американского минторга в мае направило некоторым производителям систем автоматизированного проектирования чипов письма с требованием прекратить поставки китайским клиентам.
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общество , сша, китай, вашингтон, siemens
Общество , США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Siemens
США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения
Блумберг: США сняли ограничения на экспорт в Китай ПО для проектирования микросхем
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму Siemens.
"Siemens получила уведомление от правительства США о том, что Вашингтон снял ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования чипов", - пишет агентство.
В компании заявили, что уже восстановили доступ китайских клиентов к своей продукции.
Агентство напоминает, что подразделение американского минторга в мае направило некоторым производителям систем автоматизированного проектирования чипов письма с требованием прекратить поставки китайским клиентам.