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США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения

США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения - 03.07.2025, ПРАЙМ

США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения

США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T04:25+0300

2025-07-03T04:25+0300

2025-07-03T04:25+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму Siemens. "Siemens получила уведомление от правительства США о том, что Вашингтон снял ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования чипов", - пишет агентство. В компании заявили, что уже восстановили доступ китайских клиентов к своей продукции. Агентство напоминает, что подразделение американского минторга в мае направило некоторым производителям систем автоматизированного проектирования чипов письма с требованием прекратить поставки китайским клиентам.

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китай

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общество , сша, китай, вашингтон, siemens