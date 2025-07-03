https://1prime.ru/20250703/ssha-859121777.html

США сняли ограничения на экспорт программного обеспечения в Китай

США сняли ограничения на экспорт программного обеспечения в Китай - 03.07.2025, ПРАЙМ

США сняли ограничения на экспорт программного обеспечения в Китай

Добавлены подробности (последний абзац). | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T05:43+0300

2025-07-03T05:43+0300

2025-07-03T05:43+0300

общество

китай

сша

вашингтон

siemens

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859121777.jpg?1751510627

Добавлены подробности (последний абзац). МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецкую фирму Siemens. "Siemens получила уведомление от правительства США о том, что Вашингтон снял ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования чипов", - пишет агентство. В компании заявили, что уже восстановили доступ китайских клиентов к своей продукции. Агентство напоминает, что подразделение американского минторга в мае направило некоторым производителям систем автоматизированного проектирования чипов письма с требованием прекратить поставки китайским клиентам. В обновленной версии своей статьи Блумберг пишет, что речь идет об отмене "как минимум некоторых" ограничений на продажу программного обеспечения для проектирования чипов в Китае.

китай

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , китай, сша, вашингтон, siemens