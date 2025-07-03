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Минфин США призвал партнеров не затягивать переговоры

Минфин США призвал партнеров не затягивать переговоры - 03.07.2025, ПРАЙМ

Минфин США призвал партнеров не затягивать переговоры

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил торговых партнеров Соединенных Штатов о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:47+0300

2025-07-03T16:47+0300

2025-07-03T16:47+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил торговых партнеров Соединенных Штатов о рисках затягивания переговоров, отметив, что в таком случае импортные пошлины могут быть возвращены на уровень 2 апреля. "Я бы предостерег те страны, которые думают, что могут затянуть процесс: они могут получить возврат к ставкам пошлин от 2 апреля. Ожидаю, что в ближайшие дни будет объявлено о серии соглашений, но все это зависит от президента (США Дональда) Трампа", - заявил Бессент в интервью телеканалу Fox Business. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.

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общество , сша, китай, cnn