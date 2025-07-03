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США до минимума сократили импорт аккумуляторов из Китая

США до минимума сократили импорт аккумуляторов из Китая - 03.07.2025, ПРАЙМ

США до минимума сократили импорт аккумуляторов из Китая

Поставки аккумуляторных батарей из Китая в США в мае этого года сократились, как в месячном, так и в годовом выражении, до минимальных значений с апреля 2022... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:57+0300

2025-07-03T16:57+0300

2025-07-03T16:57+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Поставки аккумуляторных батарей из Китая в США в мае этого года сократились, как в месячном, так и в годовом выражении, до минимальных значений с апреля 2022 года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, по итогам мая США приобрели у КНР аккумуляторов на 830,9 миллиона долларов - это более чем на четверть меньше, чем год назад, и на треть меньше, чем в апреле. При этом на Китай в американском импорте батареек пришлась доля в 40,5%. Такие объемы импорта стали минимальными с апреля 2022 года. При этом объем поставок аккумуляторов в мае впервые с сентября 2022 года опустился ниже отметки в 1 миллиард долларов. Больше всего США покупали в мае литий-ионные батареи - на 749,8 миллиона долларов. При этом свинцовых аккумуляторов было приобретено на 10,4 миллиона долларов, гидридно-никелевых - на 1,6 миллиона, никель-кадмиевых - на 332 тысячи и еще других видов - на 2,9 миллиона. Также Штаты закупали в Поднебесной части аккумуляторов (на 66,1 миллиона долларов). Суммарно за первые пять месяцев этого года Штаты приобрели у Поднебесной батареек на 12,1 миллиарда долларов - это более половины всего импорта за этот период.

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общество , китай, сша