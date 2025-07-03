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СМИ: премьера Британии Стармера могут сместить через несколько месяцев

СМИ: премьера Британии Стармера могут сместить через несколько месяцев - 03.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: премьера Британии Стармера могут сместить через несколько месяцев

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера могут сместить с поста уже через несколько месяцев на фоне падения рейтинга партии лейбористов и провала планов по | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T20:53+0300

2025-07-03T20:53+0300

2025-07-03T20:53+0300

политика

великобритания

уэльс

шотландия

кир стармер

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ЛОНДОН, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера могут сместить с поста уже через несколько месяцев на фоне падения рейтинга партии лейбористов и провала планов по сокращению пособий, передает телеканал Sky со ссылкой на источники в правящей партии. Во вторник палата общин британского парламента во втором чтении поддержала законопроект правительства лейбористов о масштабной реформе системы социального обеспечения, в рамках которого предполагались значительные сокращения выплат пособий, однако серьезное сопротивление внутри правящей партии вынудило правительство пойти на уступки и исключить из законопроекта ключевой пункт по изменениям системы выплат пособий инвалидам (Personal independence payment, PIP). До уступок правительство рассчитывало сэкономить на реформах порядка 5 миллиардов фунтов стерлингов в год, теперь цифра может оказаться значительно меньше. "Два высокопоставленных члена парламента от Лейбористской партии предположили, что премьер-министру, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если качество работы правительства не улучшится... Оба источника заявили, что, если лейбористы провалят выборы в Уэльсе, Шотландии и Лондоне в мае следующего года, это может означать конец пребывания Стармера на Даунинг-стрит", - передает телеканал. В мае 2026 года в ряде регионов Великобритании пройдут местные выборы. На местных выборах в мае этого года популистская партия Reform UK получила контроль над 10 местными советами и провела в муниципалитеты 677 своих депутатов. Ранее у партии не было ни одного мандата в местных органах. Кроме того, согласно июньскому опросу Yougov, Reform UK на данный момент могла бы получить на потенциальных выборах 271 из 650 мест в парламенте, обогнав все остальные политические силы. Аналитики особенно отмечают переход избирателей от лейбористов к Reform. В июльском исследовании новостного агентства PA отмечается, что первый год правления Стармера стал антирекордным для рейтинга лейбористов: впервые с 1990-х годов правящая партия потеряла 10 процентных пунктов поддержки избирателей за первый год у власти. Рейтинг партии опустился до 24% по сравнению с 34% в июле прошлого года. В среду комментаторы также задались вопросом о возможном уходе министра финансов Рэйчел Ривз после того, как ее заметили плачущей в ходе парламентских дебатов. В ходе транслируемого заседания лидер оппозиции Кеми Баденок раскритиковала правительство за провал с законопроектом о реформе системы социального обеспечения и за рост безработицы. В это же время сидящая рядом со Стармером Ривз расплакалась, что заметила Баденок и заявила, что та "выглядит совершенно несчастной". На инцидент моментально среагировали финансовые рынки: фунт упал по отношению к другим валютам, а стоимость облигаций выросла. Причина расстройства министра финансов неизвестна, однако, по сообщениям СМИ, инцидент может быть связан с конфликтом со спикером палаты общин Линдси Хойлом, который якобы раскритиковал ее недавнее выступление на заседании по вопросам финансов. В итоге Стармер прокомментировал инцидент и заявил, что Ривз была расстроена по личным причинам и что она останется на своем посту.

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великобритания, уэльс, шотландия, кир стармер