https://1prime.ru/20250703/stavka-859141401.html

ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки

ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки - 03.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки

ЦБ РФ на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства, шаг будет обсуждаться, заявила глава ЦБ... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:52+0300

2025-07-03T13:52+0300

2025-07-03T14:24+0300

банк россии

ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703520_0:3:2969:1673_1920x0_80_0_0_b72549c3054587c70c32998a689cb5d6.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства, шаг будет обсуждаться, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", - сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе ЦБ.Глава ЦБ отметила, что регулятор не гарантирует снижения ключевой ставки в июле, будет следить за поступающими данными.Тем не менее, влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне на экономику уже есть, оно отражается в рыночных ставках. Однако, ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, предупредила Набиуллина.

https://1prime.ru/20250702/gref-859113907.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка