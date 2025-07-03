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ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки - 03.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки
ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки
ЦБ РФ на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства, шаг будет обсуждаться, заявила глава ЦБ... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:52+0300
2025-07-03T14:24+0300
банк россии
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства, шаг будет обсуждаться, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", - сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе ЦБ.Глава ЦБ отметила, что регулятор не гарантирует снижения ключевой ставки в июле, будет следить за поступающими данными.Тем не менее, влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне на экономику уже есть, оно отражается в рыночных ставках. Однако, ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, предупредила Набиуллина.
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ставка
Банк России, ставка
13:52 03.07.2025 (обновлено: 14:24 03.07.2025)
 
ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ в июле рассмотрит снижение ключевой ставки

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства, шаг будет обсуждаться, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", - сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе ЦБ.
Глава ЦБ отметила, что регулятор не гарантирует снижения ключевой ставки в июле, будет следить за поступающими данными.
Тем не менее, влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне на экономику уже есть, оно отражается в рыночных ставках. Однако, ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут развернуть тенденции, и тогда вместо снижения ставки придется ее повышать, предупредила Набиуллина.
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