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Финансист объяснила, кому выгодно купить пенсионный стаж

Финансист объяснила, кому выгодно купить пенсионный стаж - 03.07.2025, ПРАЙМ

Финансист объяснила, кому выгодно купить пенсионный стаж

Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России, чтобы в будущем получать не социальную, а страховую пенсию по старости, рассказала агентству | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T03:03+0300

2025-07-03T03:03+0300

2025-07-03T03:03+0300

стаж работы

страховой стаж

бизнес

общество

юлия финогенова

социальный фонд

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Самозанятые могут делать страховые взносы в Социальный фонд России, чтобы в будущем получать не социальную, а страховую пенсию по старости, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Специалист пояснила, что самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход, при этом они не осуществляют взносы в Социальный фонд России. Поэтому к моменту выхода на пенсию у них может возникнуть риск невыполнения одного из условий назначения страховой пенсии: наличие не менее 15 лет страхового стажа и накопленный размер ИПК не менее 30.Если одно из приведенных условий не выполняется, то гражданину будет назначена социальная пенсия, которая не только меньше страховой по размеру, но и начинает выплачиваться на пять лет позже. Возникновение этого риска особенно актуально для тех, кто одновременно с самозанятостью не осуществлял работу по трудовому договору. Если самозанятый оформлен в виде индивидуального предпринимателя, то взносы в СФР он будет уплачивать и право на страховую пенсию у него возникнет с большей вероятностью."Чтобы избежать негативного сценария в отношении пенсионного дохода, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна "покупка" недостающего стажа для получения страховой пенсии", - отметила Финогенова.Для приобретения стажа и ИПК нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в СФР через "Госуслуги" или лично посетить отделение СФР и подать заявление.Взносы в этом случае уплачиваются в добровольном порядке, но имеется требование к их минимальному годовому размеру: не менее 59 241,6 рублей в 2025 г. (рассчитывается как 22% x МРОТ x 12 мес.). Максимальный платеж в 8 раз выше (473 932,8 рублей в год).При уплате минимального взноса плательщику будет начислено 0,975 ИПК, а при уплате максимального - 7,799 ИПК, но в обоих случаях можно купить лишь один год стажа. Поэтому если для назначения страховой пенсии самозанятому не хватает четырех лет, то взносы придется уплачивать четыре года (или два года, если гражданин официально трудоустроится на этот период и его работодатель будет уплачивать с его зарплаты пенсионные взносы в СФР).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стаж работы, страховой стаж, бизнес, общество , юлия финогенова, социальный фонд