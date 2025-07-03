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Суд взыскал с экс-главы КТТ и совладелицы ПНТ 38,5 миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-главы КТТ и совладелицы ПНТ 38,5 миллиарда рублей - 03.07.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с экс-главы КТТ и совладелицы ПНТ 38,5 миллиарда рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал более 38,5 миллиарда рублей убытков с бывшего гендиректора нефтяного трейдера "Компания... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T02:48+0300

2025-07-03T02:48+0300

2025-07-03T02:48+0300

общество

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал более 38,5 миллиарда рублей убытков с бывшего гендиректора нефтяного трейдера "Компания "Топливные технологии" (КТТ) Антона Жаркова и совладелицы "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ) Елены Васильевой, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. В иске представитель КТТ настаивал, что Жарков, занимая должность гендиректора, совершил ряд противоправных действий, чтобы прекратить деятельность общества, а бизнес фактически перевести на созданное по инициативе Васильевой АО "ПНТ-Сервис". Так, он искусственно создал условия для расторжения одного из крупнейших для общества договоров на перевалку грузов, заключил договор аренды офисных помещений, заведомо непригодных для использования по заявленному назначению, заключил заведомо невыгодную сделку, продолжал выплачивать себе денежные средства после увольнения и получил почти 9,5 миллионов рублей, присвоил себе векселя, выдал займ, который невозможно вернуть, а также списал офисное оборудование и автомобиль, который передал ПНТ. Суд посчитал доводы доказанными и обязал компенсировать убытки. "Усматриваются виновные действия ответчиков, направленные на причинение имущественного ущерба обществу посредством вывода его активов. Поскольку убытки обществу были причинены исключительно вследствие виновных и умышленных действий (бездействия) Жаркова А.В., последний, а также Васильева Е.Л., под контролем которой он находится, обязаны возместить причиненный обществу ущерб", - сказано в решении.

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общество