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Суд отложил иск ГП по поводу изъятия на Украине активов Сбербанка - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Суд отложил иск ГП по поводу изъятия на Украине активов Сбербанка
Суд отложил иск ГП по поводу изъятия на Украине активов Сбербанка - 03.07.2025, ПРАЙМ
Суд отложил иск ГП по поводу изъятия на Украине активов Сбербанка
Арбитражный суд Московской области отложил на 28 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:03+0300
2025-07-03T11:03+0300
общество
украина
сбербанк
вэб
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отложил на 28 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Причины отложения не сообщаются, так как процесс проходит в закрытом режиме. Иск был предъявлен в сентябре к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Истец потребовал признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов. Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно. В первоначальном иске Генпрокуратура в счет частичного возмещения ущерба требовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке". Третьими лицами к делу привлечены Сбербанк, МРБ, у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков. СНБО Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются, в частности, корпоративные права в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. Источник, знакомый с обстоятельствами дела, ранее сообщал РИА Новости, что завершающим этапом изъятия собственности Сбербанка стала передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.
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общество , украина, сбербанк, вэб, нацбанк
Общество , УКРАИНА, Сбербанк, ВЭБ, Нацбанк
11:03 03.07.2025
 
Суд отложил иск ГП по поводу изъятия на Украине активов Сбербанка

Суд отложил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия на Украине активов Сбербанка

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отложил на 28 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к госструктурам Украины и двум американским банкам о взыскании убытков, причиненных экспроприацией у Сбербанка его украинской "дочки", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Причины отложения не сообщаются, так как процесс проходит в закрытом режиме. Иск был предъявлен в сентябре к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
Истец потребовал признать действия ответчиков "по изъятию (экспроприации) имущества" "Международного резервного банка" (МРБ), бывшей украинской "дочки" Сбербанка, "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка около 372 миллионов долларов. Денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках.
В ноябре и январе Генпрокуратура направила в суд ходатайства "об уточнении размера исковых требований", но содержание этих ходатайств неизвестно.
В первоначальном иске Генпрокуратура в счет частичного возмещения ущерба требовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящуюся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части - на деньги JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской "дочке".
Третьими лицами к делу привлечены Сбербанк, МРБ, у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков.
СНБО Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются, в частности, корпоративные права в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего Сбербанку. Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.
Источник, знакомый с обстоятельствами дела, ранее сообщал РИА Новости, что завершающим этапом изъятия собственности Сбербанка стала передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.
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