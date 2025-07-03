https://1prime.ru/20250703/sud-859140336.html

Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход страны "ЮГК"

Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход страны "ЮГК" - 03.07.2025, ПРАЙМ

Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход страны "ЮГК"

Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:36+0300

2025-07-03T13:36+0300

2025-07-03T13:36+0300

общество

челябинск

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – ПРАЙМ. Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину Струкову, и еще ряда компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Челябинска. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале, принадлежащих Константину Струкову. "Судом удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска", - сказали в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250703/chistyukhin-859135317.html

челябинск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , челябинск, рф