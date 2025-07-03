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Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход страны "ЮГК"
Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход страны "ЮГК" - 03.07.2025, ПРАЙМ
Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход страны "ЮГК"
Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:36+0300
2025-07-03T13:36+0300
2025-07-03T13:36+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – ПРАЙМ. Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину Струкову, и еще ряда компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Челябинска. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале, принадлежащих Константину Струкову. "Судом удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска", - сказали в пресс-службе.
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общество , челябинск, рф
Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход страны "ЮГК"
Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении в доход государства "ЮГК"
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – ПРАЙМ. Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину Струкову, и еще ряда компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.
Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале, принадлежащих Константину Струкову.
"Судом удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска", - сказали в пресс-службе.
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