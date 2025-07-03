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В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси

В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Роману Старовойту с предложением ввести дополнительные требования к... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:10+0300

2025-07-03T15:10+0300

2025-07-03T15:10+0300

общество

мвд

госдума

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Роману Старовойту с предложением ввести дополнительные требования к стажу и опыту вождения для мигрантов, претендующих на работу водителем такси, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Рассмотреть возможность введения дополнительных требований к стажу и опыту вождения для мигрантов, претендующих на работу водителем такси", - сказано в письме. Также предлагается обязать всех иностранных граждан, работающих в сфере такси, предоставлять сведения о качестве вождения (стаж, наличие нарушений, ДТП, лишение прав) при устройстве на работу и ежегодно обновлять эти данные, и автоматизировать процесс внесения информации о водительских удостоверениях иностранных граждан в единую федеральную информационную систему "Мигрант ID" с возможностью межведомственного обмена данными между МВД, Минтрансом и работодателями. Кроме того, депутат предложила установить обязательную проверку легальности и действительности водительских удостоверений, а также их соответствия требованиям для работы в такси при первичном приёме на работу и в ходе ежегодной аттестации. По мнению политика, реализация этих мер позволит повысить прозрачность рынка пассажирских перевозок и снизить аварийность с участием иностранных граждан. Авксентьева отметила, что внедрение таких нововведений потребует интеграции российских информационных систем с базами данных стран, граждане которых устраиваются в такси. В первую очередь, по словам парламентария, интеграцию целесообразно провести с государствами, являющимися основными поставщиками трудовых мигрантов в сферу такси, с последующим расширением на другие страны. Депутат Госдумы уточнила, что согласно действующему законодательству, для работы в такси допускаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда государств, оформленные на русском языке, что затрудняет эффективный контроль за качеством вождения, наличием нарушений и дисциплинарных взысканий, а также позволяет обходить требования к стажу и квалификации водителей.

https://1prime.ru/20250702/minpromtorg-859094612.html

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общество , мвд, госдума