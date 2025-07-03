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В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси - 03.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Роману Старовойту с предложением ввести дополнительные требования к... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:10+0300
2025-07-03T15:10+0300
общество
мвд
госдума
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Роману Старовойту с предложением ввести дополнительные требования к стажу и опыту вождения для мигрантов, претендующих на работу водителем такси, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Рассмотреть возможность введения дополнительных требований к стажу и опыту вождения для мигрантов, претендующих на работу водителем такси", - сказано в письме. Также предлагается обязать всех иностранных граждан, работающих в сфере такси, предоставлять сведения о качестве вождения (стаж, наличие нарушений, ДТП, лишение прав) при устройстве на работу и ежегодно обновлять эти данные, и автоматизировать процесс внесения информации о водительских удостоверениях иностранных граждан в единую федеральную информационную систему "Мигрант ID" с возможностью межведомственного обмена данными между МВД, Минтрансом и работодателями. Кроме того, депутат предложила установить обязательную проверку легальности и действительности водительских удостоверений, а также их соответствия требованиям для работы в такси при первичном приёме на работу и в ходе ежегодной аттестации. По мнению политика, реализация этих мер позволит повысить прозрачность рынка пассажирских перевозок и снизить аварийность с участием иностранных граждан. Авксентьева отметила, что внедрение таких нововведений потребует интеграции российских информационных систем с базами данных стран, граждане которых устраиваются в такси. В первую очередь, по словам парламентария, интеграцию целесообразно провести с государствами, являющимися основными поставщиками трудовых мигрантов в сферу такси, с последующим расширением на другие страны. Депутат Госдумы уточнила, что согласно действующему законодательству, для работы в такси допускаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда государств, оформленные на русском языке, что затрудняет эффективный контроль за качеством вождения, наличием нарушений и дисциплинарных взысканий, а также позволяет обходить требования к стажу и квалификации водителей.
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общество , мвд, госдума
Общество , МВД, Госдума
15:10 03.07.2025
 
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к мигрантам в такси

В ГД предложили ввести дополнительные требования к стажу вождения для мигрантов в такси

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк#Автомобиль службы "Яндекс.Такси"
#Автомобиль службы Яндекс.Такси - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Роману Старовойту с предложением ввести дополнительные требования к стажу и опыту вождения для мигрантов, претендующих на работу водителем такси, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рассмотреть возможность введения дополнительных требований к стажу и опыту вождения для мигрантов, претендующих на работу водителем такси", - сказано в письме.
Также предлагается обязать всех иностранных граждан, работающих в сфере такси, предоставлять сведения о качестве вождения (стаж, наличие нарушений, ДТП, лишение прав) при устройстве на работу и ежегодно обновлять эти данные, и автоматизировать процесс внесения информации о водительских удостоверениях иностранных граждан в единую федеральную информационную систему "Мигрант ID" с возможностью межведомственного обмена данными между МВД, Минтрансом и работодателями.
Кроме того, депутат предложила установить обязательную проверку легальности и действительности водительских удостоверений, а также их соответствия требованиям для работы в такси при первичном приёме на работу и в ходе ежегодной аттестации.
По мнению политика, реализация этих мер позволит повысить прозрачность рынка пассажирских перевозок и снизить аварийность с участием иностранных граждан.
Авксентьева отметила, что внедрение таких нововведений потребует интеграции российских информационных систем с базами данных стран, граждане которых устраиваются в такси.
В первую очередь, по словам парламентария, интеграцию целесообразно провести с государствами, являющимися основными поставщиками трудовых мигрантов в сферу такси, с последующим расширением на другие страны.
Депутат Госдумы уточнила, что согласно действующему законодательству, для работы в такси допускаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда государств, оформленные на русском языке, что затрудняет эффективный контроль за качеством вождения, наличием нарушений и дисциплинарных взысканий, а также позволяет обходить требования к стажу и квалификации водителей.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре
Вчера, 12:00
 
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