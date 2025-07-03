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ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину
ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину - 03.07.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину
Силовики задержали девушку в Санкт-Петербурге в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, она работала на спецслужбы Украины ради... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:51+0300
2025-07-03T09:51+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Силовики задержали девушку в Санкт-Петербурге в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, она работала на спецслужбы Украины ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористическою акта по заданию украинских спецслужб... В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в июне 2024 года она посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза. По данным ведомства, выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства. Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК России и розыску заказчиков", - добавили в ФСБ.
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Происшествия, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УКРАИНА, Ленинградская область, ФСБ, ЕС, Telegram
ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину
ФСБ задержала агента Киева в Петербурге в момент закладки бомбы под машину
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Силовики задержали девушку в Санкт-Петербурге в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, она работала на спецслужбы Украины ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористическою акта по заданию украинских спецслужб... В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в июне 2024 года она посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.
По данным ведомства, выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства.
Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК России и розыску заказчиков", - добавили в ФСБ.
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