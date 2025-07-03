Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250703/terakt-859128935.html
ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину
ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину - 03.07.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину
Силовики задержали девушку в Санкт-Петербурге в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, она работала на спецслужбы Украины ради... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:51+0300
2025-07-03T09:51+0300
происшествия
общество
санкт-петербург
украина
ленинградская область
фсб
ес
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Силовики задержали девушку в Санкт-Петербурге в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, она работала на спецслужбы Украины ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористическою акта по заданию украинских спецслужб... В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в июне 2024 года она посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза. По данным ведомства, выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства. Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК России и розыску заказчиков", - добавили в ФСБ.
https://1prime.ru/20250610/fsb-858357979.html
санкт-петербург
украина
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , санкт-петербург, украина, ленинградская область, фсб, ес, telegram
Происшествия, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УКРАИНА, Ленинградская область, ФСБ, ЕС, Telegram
09:51 03.07.2025
 
ФСБ задержала девушку в Петербурге в момент закладки бомбы под машину

ФСБ задержала агента Киева в Петербурге в момент закладки бомбы под машину

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Силовики задержали девушку в Санкт-Петербурге в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия, она работала на спецслужбы Украины ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористическою акта по заданию украинских спецслужб... В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в июне 2024 года она посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.
По данным ведомства, выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства.
Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК России и розыску заказчиков", - добавили в ФСБ.
ФСБ РФ
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Кубани
10 июня, 09:51
 
ПроисшествияОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГУКРАИНАЛенинградская областьФСБЕСTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала