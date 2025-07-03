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Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти - 03.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти
Товарооборот между США и Россией продолжает свой рост после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, импорт из РФ достиг максимальных показателей с марта 2023... | 03.07.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между США и Россией продолжает свой рост после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, импорт из РФ достиг максимальных показателей с марта 2023 года, свидетельствуют данные американского бюро переписи населения. Согласно данным бюро, США в мае импортировали товаров из России на сумму 539,6 миллиона долларов, что на 9,6% больше, чем в апреле, когда стоимость импорта составила 492,1 миллиона долларов. Это является самым высоким показателем с марта 2023 года, когда Россия отправила в США товаров на сумму 562 миллиона долларов. Экспорт американских товаров в Россию также увеличился почти на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 51,4 миллиона долларов. Это наибольший показатель с октября прошлого года. После вступления Трампа в должность в январе торговля между двумя странами стала расти. Так, импорт из России увеличился со 196 миллионов долларов в январе до почти 340 миллионов в феврале и 523 миллионов в марте. Соединенные Штаты также увеличили экспорт с 35 миллионов долларов в январе до около 50 миллионов в каждом месяце, кроме апреля.
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мировая экономика, сша, рф, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, Дональд Трамп
20:35 03.07.2025
 
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти

Импорт из России в США достиг максимальных показателей с марта 2023 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между США и Россией продолжает свой рост после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, импорт из РФ достиг максимальных показателей с марта 2023 года, свидетельствуют данные американского бюро переписи населения.
Согласно данным бюро, США в мае импортировали товаров из России на сумму 539,6 миллиона долларов, что на 9,6% больше, чем в апреле, когда стоимость импорта составила 492,1 миллиона долларов. Это является самым высоким показателем с марта 2023 года, когда Россия отправила в США товаров на сумму 562 миллиона долларов.
Экспорт американских товаров в Россию также увеличился почти на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 51,4 миллиона долларов. Это наибольший показатель с октября прошлого года.
После вступления Трампа в должность в январе торговля между двумя странами стала расти. Так, импорт из России увеличился со 196 миллионов долларов в январе до почти 340 миллионов в феврале и 523 миллионов в марте. Соединенные Штаты также увеличили экспорт с 35 миллионов долларов в январе до около 50 миллионов в каждом месяце, кроме апреля.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны
12:11
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФДональд Трамп
 
 
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