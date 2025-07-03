https://1prime.ru/20250703/trade-859159093.html
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти - 03.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти
Товарооборот между США и Россией продолжает свой рост после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, импорт из РФ достиг максимальных показателей с марта 2023... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T20:35+0300
2025-07-03T20:35+0300
2025-07-03T20:35+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между США и Россией продолжает свой рост после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, импорт из РФ достиг максимальных показателей с марта 2023 года, свидетельствуют данные американского бюро переписи населения. Согласно данным бюро, США в мае импортировали товаров из России на сумму 539,6 миллиона долларов, что на 9,6% больше, чем в апреле, когда стоимость импорта составила 492,1 миллиона долларов. Это является самым высоким показателем с марта 2023 года, когда Россия отправила в США товаров на сумму 562 миллиона долларов. Экспорт американских товаров в Россию также увеличился почти на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 51,4 миллиона долларов. Это наибольший показатель с октября прошлого года. После вступления Трампа в должность в январе торговля между двумя странами стала расти. Так, импорт из России увеличился со 196 миллионов долларов в январе до почти 340 миллионов в феврале и 523 миллионов в марте. Соединенные Штаты также увеличили экспорт с 35 миллионов долларов в январе до около 50 миллионов в каждом месяце, кроме апреля.
https://1prime.ru/20250703/novak-859136356.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, рф, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, Дональд Трамп
Товарооборот между Россией и США при Трампе продолжает расти
Импорт из России в США достиг максимальных показателей с марта 2023 года
ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между США и Россией продолжает свой рост после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, импорт из РФ достиг максимальных показателей с марта 2023 года, свидетельствуют данные американского бюро переписи населения.
Согласно данным бюро, США в мае импортировали товаров из России на сумму 539,6 миллиона долларов, что на 9,6% больше, чем в апреле, когда стоимость импорта составила 492,1 миллиона долларов. Это является самым высоким показателем с марта 2023 года, когда Россия отправила в США товаров на сумму 562 миллиона долларов.
Экспорт американских товаров в Россию также увеличился почти на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 51,4 миллиона долларов. Это наибольший показатель с октября прошлого года.
После вступления Трампа в должность в январе торговля между двумя странами стала расти. Так, импорт из России увеличился со 196 миллионов долларов в январе до почти 340 миллионов в феврале и 523 миллионов в марте. Соединенные Штаты также увеличили экспорт с 35 миллионов долларов в январе до около 50 миллионов в каждом месяце, кроме апреля.
Новак оценил объемы импорта и экспорта в дружественные страны