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Эксперт объяснил нежелание Трампа больше поддерживать Украину

Эксперт объяснил нежелание Трампа больше поддерживать Украину - 03.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил нежелание Трампа больше поддерживать Украину

Президент США Дональд Трамп считает продолжение поддержки Украины невыгодным и стремится переориентироваться и сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T12:01+0300

2025-07-03T12:01+0300

2025-07-03T12:01+0300

экономика

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает продолжение поддержки Украины невыгодным и стремится переориентироваться и сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и соперничестве с Китаем, с этим связано прекращение поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. "С приходом Трампа украинское направление в внешней политике США становится все менее и менее приоритетным. Это очевидно. Именно в том плане, чтобы развивать конфликт, поддерживать Украину. Вот именно в этом аспекте. Почему? Первое, потому что это противоречит предвыборным идеологическим установкам Трампа и его команды. Это экономически невыгодно пока что с их точки зрения", - сказал он РИА Новости. Он добавил, что Трамп стремится монетизировать ситуацию в пользу США, а не так, чтобы Украина в одностороннем порядке получала дотации Вашингтона и ничего за это не была должна. "Другой момент, более такой стратегический, связан с переориентацией в целом внешней политики США на другой регион, который является самым приоритетным и стратегически важным для США. Это АТР, а точнее, взаимоотношения США и Китая. Для Штатов КНР стратегический соперник. Даже не на среднесрочную перспективу, а на долгосрочную перспективу", - отметил Сокольщик. Он обратил внимание, что для Трампа важно именно сейчас развернуть машину американской внешней политики в сторону АТР, а для этого нужно перераспределить внешнеполитические ресурсы. "Для Трампа важно сбросить это бремя и возложить это бремя на европейцев, отжать с Украины максимально возможные дивиденды из этой ситуации, заручиться некими гарантиями от Украины, что деньги, которые были вложены в неё, вернутся. Сейчас фокус внимания всё дальше будет смещаться в АТР. Так что в этих условиях Украина теряет просто значимость в глазах текущей администрации", - заключил эксперт. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250703/smi-859128761.html

украина

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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украина, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, нато