https://1prime.ru/20250703/tramp-859152947.html
Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным
Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным - 03.07.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T16:52+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск. "Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 утра (17.00 мск). Благодарю вас!" — написал хозяин Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
https://1prime.ru/20250703/putin-859150886.html
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владимир путин, сша, общество
Политика, Владимир Путин, США, Общество
Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным
Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным в 17.00 мск