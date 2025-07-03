https://1prime.ru/20250703/tramp-859152947.html

Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным

Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным - 03.07.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о предстоящем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:52+0300

2025-07-03T16:52+0300

2025-07-03T16:52+0300

политика

владимир путин

сша

общество

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ВАШИНГТОН, 3 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг проведёт телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, их беседа состоится в 17.00 мск. "Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 утра (17.00 мск). Благодарю вас!" — написал хозяин Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.

https://1prime.ru/20250703/putin-859150886.html

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владимир путин, сша, общество