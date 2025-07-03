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ЦБ хочет ужесточить регулирование по рискованным рассрочкам на жилье - 03.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ хочет ужесточить регулирование по рискованным рассрочкам на жилье
ЦБ хочет ужесточить регулирование по рискованным рассрочкам на жилье - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ хочет ужесточить регулирование по рискованным рассрочкам на жилье
ЦБ хочет ограничить возможности застройщиков предоставлять покупателям квартир рассрочки с низким первоначальным взносом и нерегулярными платежами, рассказал... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:44+0300
2025-07-03T12:44+0300
экономика
банк россии
финансы
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недвижимость
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ хочет ограничить возможности застройщиков предоставлять покупателям квартир рассрочки с низким первоначальным взносом и нерегулярными платежами, рассказал глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов, выступая на сессии финансового конгресса Банка России. "Вы должны позитивно воспринять наши инициативы по регулированию рассрочки. А именно - направленные на то, что если, допустим, у вас низкий первоначальный взнос, если поступление нерегулярное, если никак не протестирована возможность человека оплатить в конечном итоге эту рассрочку, то, соответственно, резервирование по таким кредитам, я сейчас упрощаю немножко, должно быть выше", - сказал Данилов. "Потому что иначе - это надежда на авось", - добавил он, обращаясь к участвующим в сессии представителям банков. По его словам, беспокойство регулятора вызывает растущая доля жилья, которую застройщики продают в рассрочку. В ЦБ признают, что этот инструмент позволяет рынку в текущей ситуации поддерживать уровень продаж. "Есть хорошие практики, и мы все сошлись в оценках, что является хорошей практикой", - отметил он. Однако, по словам Данилова, есть застройщики, которые вовсе не оценивают платежеспособность покупателей и предоставляют рассрочку с низким первоначальным взносом, беря на себя дополнительные риски в погоне за количеством продаж. "Кажется, что единые правила игры нужны", - подчеркнул он.
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банк россии, финансы, банки, недвижимость
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, Недвижимость
12:44 03.07.2025
 
ЦБ хочет ужесточить регулирование по рискованным рассрочкам на жилье

ЦБ хочет ограничить девелоперов в предоставлении рассрочки с низким первоначальным взносом

© fotolia.com / Dmitriy Melnikov%Недвижимость и деньги
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© fotolia.com / Dmitriy Melnikov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ хочет ограничить возможности застройщиков предоставлять покупателям квартир рассрочки с низким первоначальным взносом и нерегулярными платежами, рассказал глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов, выступая на сессии финансового конгресса Банка России.
"Вы должны позитивно воспринять наши инициативы по регулированию рассрочки. А именно - направленные на то, что если, допустим, у вас низкий первоначальный взнос, если поступление нерегулярное, если никак не протестирована возможность человека оплатить в конечном итоге эту рассрочку, то, соответственно, резервирование по таким кредитам, я сейчас упрощаю немножко, должно быть выше", - сказал Данилов.
"Потому что иначе - это надежда на авось", - добавил он, обращаясь к участвующим в сессии представителям банков.
По его словам, беспокойство регулятора вызывает растущая доля жилья, которую застройщики продают в рассрочку. В ЦБ признают, что этот инструмент позволяет рынку в текущей ситуации поддерживать уровень продаж. "Есть хорошие практики, и мы все сошлись в оценках, что является хорошей практикой", - отметил он.
Однако, по словам Данилова, есть застройщики, которые вовсе не оценивают платежеспособность покупателей и предоставляют рассрочку с низким первоначальным взносом, беря на себя дополнительные риски в погоне за количеством продаж.
"Кажется, что единые правила игры нужны", - подчеркнул он.
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