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ЦБ хочет обязать банки проверять доход граждан, берущих жилье в рассрочку

ЦБ хочет обязать банки проверять доход граждан, берущих жилье в рассрочку - 03.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ хочет обязать банки проверять доход граждан, берущих жилье в рассрочку

Банк России хочет обязать банки проверять доход граждан, которые покупают жилье в рассрочку, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса директор... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:06+0300

2025-07-03T13:06+0300

2025-07-03T13:06+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России хочет обязать банки проверять доход граждан, которые покупают жилье в рассрочку, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. "Возможность, которую мы готовы предусмотреть… это возможность проверять доход человека через представление справки о доходах, официальный доход", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом у банков будет возможность проверить платежеспособность покупателя жилья, отметил Данилов. "Банки говорят: ну как же так, мы не сторона договора, рассрочка - это договор между застройщиком и человеком. Я не вижу здесь никакой проблемы. Человек же открывает эксроу-счет в банке, первоначальный взнос по рассрочке все равно в банк приносит. Что мешает в этот момент, по договору между двумя сторонами, по согласию человека, принести справку о доходах?" - заявил он. Ранее в четверг директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила на Финансовом конгрессе, что Банк России беспокоит растущий объем длинных рассрочек с минимальным первоначальным взносом при продаже жилья. По ее словам, такие рассрочки напоминают ипотеку, но не имеют ее защитных механизмов – в частности, по ним нельзя получить кредитные каникулы. Банк России ранее рекомендовал банкам при кредитовании застройщиков комплексно оценивать риски по проектам строительства, в которых существенная доля жилья реализуется в рассрочку, собирать и анализировать информацию о договорах рассрочки от застройщика, запрашивать у застройщиков определенную информацию.

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