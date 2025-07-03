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ЦБ ожидает роста привлекательности вторичного рынка жилья

ЦБ ожидает роста привлекательности вторичного рынка жилья - 03.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидает роста привлекательности вторичного рынка жилья

Вторичный рынок жилья в настоящее время в России недооценен, в ближайшие годы его привлекательность вырастет по мере снижения процентных ставок по ипотеке и за... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:33+0300

2025-07-03T16:33+0300

2025-07-03T16:33+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Вторичный рынок жилья в настоящее время в России недооценен, в ближайшие годы его привлекательность вырастет по мере снижения процентных ставок по ипотеке и за счет того, что вторичка существенно дешевле, чем новостройки, заявила РИА Новости глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в кулуарах финансового конгресса ЦБ. "Мне кажется, что в этом обсуждении недооценивается еще вторичный рынок, который тоже есть. И, если сейчас посмотрим, на нем еще меньше сделок, поскольку там нет программ ипотечных, и мне кажется, что спрос и предложения смогут скоординироваться в ближайшие годы", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возникнет ли ситуация, при которой резко и неожиданно вырастет спрос, а предложение за ним не поспеет. "Возможно, в том числе несколько более привлекательными будут и квартиры на вторичном рынке по мере снижения ставок и за счет того, что они существенно дешевле, чем на первичном рынке. Поэтому нам кажется, что этот процесс пройдет бесшовно без каких-то резких колебаний", - добавила Данилова. При этом, по ее словам, ЦБ рассчитывает, что в такой ситуации будет более привлекательной ипотека, чем рассрочка. "Мы рассчитываем на то, что ипотека. Такой классический инструмент как раз для рынка жилья", - сказала Данилова в ответ на соответствующий вопрос. Ранее в четверг она говорила, что Банк России беспокоит механизм продажи жилья в рассрочку: он несет риски как для заемщиков, так и для застройщиков и банков.

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финансы, банки, недвижимость, банк россии