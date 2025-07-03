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Банк России назвал выход госкомпаний на фондовый рынок важным шагом - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Банк России назвал выход госкомпаний на фондовый рынок важным шагом
Банк России назвал выход госкомпаний на фондовый рынок важным шагом - 03.07.2025, ПРАЙМ
Банк России назвал выход госкомпаний на фондовый рынок важным шагом
Выход российских компаний с государственным участием на фондовый рынок станет значимым шагом к цели по повышению капитализации рынка, сказал первый заместитель... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T10:56+0300
2025-07-03T10:56+0300
банк россии
общество
владимир чистюхин
владимир путин
минфин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Выход российских компаний с государственным участием на фондовый рынок станет значимым шагом к цели по повышению капитализации рынка, сказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. "Мы очень много ставим на то, что правительство примет важное решение о том, что эмитенты компаний с государственным участием начнут выходить на рынок. Они будут простимулированы со стороны основного своего акционера - государства для того, чтобы они выходили на рынок и их бумаги обращались, соответственно, на публичном рынке. Конечно, это был бы очень значимый шаг вперед для повышения капитализации", - сказал Чистюхин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Но точно так же мы неоднократно подчеркивали, что компании находятся в разном состоянии с точки зрения систем корпоративного управления, с точки зрения своей бизнес-стратегии, своего финансового положения. Поэтому это не точка, это большой диапазон. И этот диапазон, по нашим оценкам, точно должен занять где-то от полутора до двух лет", - продолжил он. По его словам, речь идет о подготовительном периоде к выходу госкомпаний на рынок: как настроить советы директоров, внести изменения в учредительные документы, наладить дивидендную политику и дивидендную практику. "И это все то, что может сделать бумаги привлекательными. Это очень большая работа, которой надо заниматься. Нас коллеги из Минфина, из правительства слышат. Я очень надеюсь, что государство здесь может стать таким очень важным драйвером для того, чтобы создать бенчмарк подготовки компаний к IPO и выхода компаний на IPO", - отметил он.
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общество , владимир чистюхин, владимир путин, минфин
Банк России, Общество , Владимир Чистюхин, Владимир Путин, Минфин
10:56 03.07.2025
 
Банк России назвал выход госкомпаний на фондовый рынок важным шагом

Чистюхин: выход госкомпаний на IPO станет шагом к повышению капитализации

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Выход российских компаний с государственным участием на фондовый рынок станет значимым шагом к цели по повышению капитализации рынка, сказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
"Мы очень много ставим на то, что правительство примет важное решение о том, что эмитенты компаний с государственным участием начнут выходить на рынок. Они будут простимулированы со стороны основного своего акционера - государства для того, чтобы они выходили на рынок и их бумаги обращались, соответственно, на публичном рынке. Конечно, это был бы очень значимый шаг вперед для повышения капитализации", - сказал Чистюхин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"Но точно так же мы неоднократно подчеркивали, что компании находятся в разном состоянии с точки зрения систем корпоративного управления, с точки зрения своей бизнес-стратегии, своего финансового положения. Поэтому это не точка, это большой диапазон. И этот диапазон, по нашим оценкам, точно должен занять где-то от полутора до двух лет", - продолжил он.
По его словам, речь идет о подготовительном периоде к выходу госкомпаний на рынок: как настроить советы директоров, внести изменения в учредительные документы, наладить дивидендную политику и дивидендную практику.
"И это все то, что может сделать бумаги привлекательными. Это очень большая работа, которой надо заниматься. Нас коллеги из Минфина, из правительства слышат. Я очень надеюсь, что государство здесь может стать таким очень важным драйвером для того, чтобы создать бенчмарк подготовки компаний к IPO и выхода компаний на IPO", - отметил он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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23 июня, 09:07
 
Банк РоссииОбществоВладимир ЧистюхинВладимир ПутинМинфин
 
 
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