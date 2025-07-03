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Плановый рост тарифов ЖКХ не окажет влияния на инфляцию, заявил Заботкин

Плановый рост тарифов ЖКХ не окажет влияния на инфляцию, заявил Заботкин - 03.07.2025, ПРАЙМ

Плановый рост тарифов ЖКХ не окажет влияния на инфляцию, заявил Заботкин

Плановое июльское повышение тарифов ЖКХ уже учтено в апрельском прогнозе ЦБ РФ, значимого вклада в инфляционную картину оно не внесет, сообщил журналистам... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:49+0300

2025-07-03T11:49+0300

2025-07-03T12:01+0300

банк россии

жкх

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Плановое июльское повышение тарифов ЖКХ уже учтено в апрельском прогнозе ЦБ РФ, значимого вклада в инфляционную картину оно не внесет, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.С 1 июля 2025 года в России происходит плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%."Мы точно не исходим из того, что это какой-то значительный дополнительный довесок в инфляционную картину этого года, поскольку это уже ожидаемое повышение… Это учтено в апрельском прогнозе 7-8%", - сказал Заботкин, отвечая на вопрос, повлияет ли увеличение тарифов ЖКХ на инфляцию.

https://1prime.ru/20250703/chistyukhin-859135317.html

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жкх