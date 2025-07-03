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Банк России обеспокоен механизмом продажи жилья в рассрочку

Банк России обеспокоен механизмом продажи жилья в рассрочку - 03.07.2025, ПРАЙМ

Банк России обеспокоен механизмом продажи жилья в рассрочку

Банк России беспокоит механизм продажи жилья в рассрочку: он несет риски как для заемщиков, так и для застройщиков и банков, заявила директор департамента... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T12:18+0300

2025-07-03T12:18+0300

2025-07-03T12:18+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России беспокоит механизм продажи жилья в рассрочку: он несет риски как для заемщиков, так и для застройщиков и банков, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на Финансовом конгрессе. Ранее Банк России рекомендовал банкам при кредитовании застройщиков комплексно оценивать риски по проектам строительства, в которых существенная доля жилья реализуется в рассрочку, собирать и анализировать информацию о договорах рассрочки от застройщика, запрашивать у застройщиков определенную информацию. Данилова отметила, что с одной стороны, рассрочка – это стандартный, достаточно распространенный механизм продаж, с другой же - он несет в себе определенные риски и "опасные моменты". "Мы видим, что в последнее время возросла совсем другая рассрочка, которая по сути очень напоминает ипотеку, но не характеризуется теми защитными механизмами заемщика, которые есть в ипотеке. То есть рассрочка на 10 лет с минимальным первоначальным взносом, даже меньше, чем в ипотечных кредитах - это тоже у нас сейчас есть на рынке, и конечно, такие продукты нас встревожили", - сказала она. Данилова напомнила, что граждане в случае ухудшения жизненной ситуации могут взять ипотечные каникулы. В рассрочке же таких механизмов нет. "К сожалению, можно представить себе ситуацию, когда человек внес большую часть средств, но не до конца, и застройщик имеет право его выселить, человек может потерять жилье. Это что касается рисков непосредственно человека, и это, конечно, нас беспокоит", - сказала представитель ЦБ. По ее словам, продажа жилья в рассрочку несет риски и для застройщиков: в частности, "это то, что застройщик занимается несвойственной ему кредитной деятельностью". "И естественно, мы понимаем, что в конечном итоге это может стать и риском для кредитных организаций. Поэтому со своей стороны, будучи регуляторами банков, мы решили обратить внимание банков на эту проблему. Мы опубликовали информационное письмо, где рекомендовали банкам внимательно посмотреть на свои резервы в случае, если у них большая доля рассрочки", - сказала Данилова.

https://1prime.ru/20250609/rassrochka-858344512.html

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общество , недвижимость