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В ЦБ рассказали о возможном изменении срока действия ИИС-3

В ЦБ рассказали о возможном изменении срока действия ИИС-3 - 03.07.2025, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о возможном изменении срока действия ИИС-3

К вопросу изменения срока действия индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) можно будет вернуться через три года, считает первый заместитель... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T12:31+0300

2025-07-03T12:31+0300

2025-07-03T12:54+0300

банк россии

общество

владимир чистюхин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. К вопросу изменения срока действия индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) можно будет вернуться через три года, считает первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Третий тип ИИС - это ИИС с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от пяти до 10 лет в зависимости от года заключения договора. При этом теперь каждый инвестор может иметь до трех таких счетов. "Мое личное мнение, что нам надо дать инструментам поработать. Может быть, мы и придем к выводу о том, что где-то со сроками надо их как-то корректировать, но в начале надо понять, как тот потенциал, который сегодня в меры стимулирования заложен, как он используется, как он реализуется", - сказал Чистюхин на Финансовом конгрессе Банка России, комментируя возможное изменение сроков ИИС-3. По его мнению, с учетом того, что ИИС-3 действует с прошлого года, прошло очень немного времени для поднятия вопроса об изменениях его срока. "Но то, что эта дискуссия должна продолжаться, все время мы должны себя в этом смысле проверять и смотреть, куда мы двигаемся, да - это правильно. Уверен, что, конечно, проведем такое обсуждение", - отметил он. "Мне представляется, что первоначальный срок, который был установлен, переходный, это пятилетний горизонт. Вот и надо приблизительно потерпеть около четырех-пяти лет. Соответственно, с учетом того, что они начали работать с прошлого года, где-то еще три года нам нужно посмотреть", - уточнил он в кулуарах форума.

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общество , владимир чистюхин