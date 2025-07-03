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ЦБ отметил снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов

ЦБ отметил снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов - 03.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов

ЦБ РФ видит, что число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:59+0300

2025-07-03T13:59+0300

2025-07-03T14:20+0300

банк россии

кредиты

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит, что число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Для того чтобы не реализовались кредитные риски, мы дали возможность банкам без необходимости создания резервов реструктурировать кредиты, но только по тем кредитам, где мы видим абсолютно объективное восстановление нормального обслуживания кредитов, после того как ставки начнут снижаться", - сказала она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ."Банки этим пользовались, но мы видим в последнее время, что спрос и заявки на реструктуризацию кредитов в последние месяцы снижаются", - добавила Набиуллина.

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кредиты