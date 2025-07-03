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ЦБ отметил снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов - 03.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов
ЦБ отметил снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов
ЦБ РФ видит, что число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:59+0300
2025-07-03T14:20+0300
банк россии
кредиты
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит, что число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Для того чтобы не реализовались кредитные риски, мы дали возможность банкам без необходимости создания резервов реструктурировать кредиты, но только по тем кредитам, где мы видим абсолютно объективное восстановление нормального обслуживания кредитов, после того как ставки начнут снижаться", - сказала она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ."Банки этим пользовались, но мы видим в последнее время, что спрос и заявки на реструктуризацию кредитов в последние месяцы снижаются", - добавила Набиуллина.
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кредиты
Банк России, кредиты
13:59 03.07.2025 (обновлено: 14:20 03.07.2025)
 
ЦБ отметил снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов

Набиуллина: ЦБ видит снижение числа заявок на реструктуризацию кредитов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ видит, что число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Для того чтобы не реализовались кредитные риски, мы дали возможность банкам без необходимости создания резервов реструктурировать кредиты, но только по тем кредитам, где мы видим абсолютно объективное восстановление нормального обслуживания кредитов, после того как ставки начнут снижаться", - сказала она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ.
"Банки этим пользовались, но мы видим в последнее время, что спрос и заявки на реструктуризацию кредитов в последние месяцы снижаются", - добавила Набиуллина.
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