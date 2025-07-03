Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250703/tsb-859142131.html
ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию
ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию
Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:11+0300
2025-07-03T14:17+0300
банк россии
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_7d8d3c489d894ff3e9008514c7973593.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина."Пока, во всяком случае в Центральном банке, мы таких заявок не видели. Но что касается иностранных банков, крупные банки с иностранным капиталом действительно значимо сократили свою деятельность, но остались здесь. Поэтому вопрос, скорее, в их активности здесь", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России.Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
https://1prime.ru/20250703/tsb--859138885.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_39:0:2363:1743_1920x0_80_0_0_339cdb5d8c0deb84a7bb5212b3da2104.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки
Банк России, Банки
14:11 03.07.2025 (обновлено: 14:17 03.07.2025)
 
ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию

Набиуллина: ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
"Пока, во всяком случае в Центральном банке, мы таких заявок не видели. Но что касается иностранных банков, крупные банки с иностранным капиталом действительно значимо сократили свою деятельность, но остались здесь. Поэтому вопрос, скорее, в их активности здесь", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
ЦБ хочет обязать банки проверять доход граждан, берущих жилье в рассрочку
13:06
 
Банк РоссииБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала