https://1prime.ru/20250703/tsb-859142131.html

ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию

ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию - 03.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в Россию

Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T14:11+0300

2025-07-03T14:11+0300

2025-07-03T14:17+0300

банк россии

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_7d8d3c489d894ff3e9008514c7973593.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина."Пока, во всяком случае в Центральном банке, мы таких заявок не видели. Но что касается иностранных банков, крупные банки с иностранным капиталом действительно значимо сократили свою деятельность, но остались здесь. Поэтому вопрос, скорее, в их активности здесь", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России.Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

https://1prime.ru/20250703/tsb--859138885.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки