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Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости
Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости - 03.07.2025, ПРАЙМ
Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости
Банк России выступает за прозрачные способы продажи недвижимости, комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей, заявила... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:19+0300
2025-07-03T14:19+0300
2025-07-03T14:36+0300
банк россии
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России выступает за прозрачные способы продажи недвижимости, комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нельзя поддерживать объем продаж какого либо продукта, в том числе жилья, за счет того, что вы перекладываете риски на покупателя… Мы видим, что через комиссии и через рассрочки не информируются люди в полной мере о тех рисках, которые возникают", - сказала она на пресс-конференции в рамках финансового конгресса ЦБ."Мы за то, чтобы, если продажи идут, чтобы это было все абсолютно прозрачным способом", - добавила глава регулятора. По мнению Набиуллиной, такие комиссии и рассрочки снижают прозрачность рынка.
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Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости
ЦБ: комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России выступает за прозрачные способы продажи недвижимости, комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нельзя поддерживать объем продаж какого либо продукта, в том числе жилья, за счет того, что вы перекладываете риски на покупателя… Мы видим, что через комиссии и через рассрочки не информируются люди в полной мере о тех рисках, которые возникают", - сказала она на пресс-конференции в рамках финансового конгресса ЦБ.
"Мы за то, чтобы, если продажи идут, чтобы это было все абсолютно прозрачным способом", - добавила глава регулятора. По мнению Набиуллиной, такие комиссии и рассрочки снижают прозрачность рынка.
ЦБ хочет ужесточить регулирование по рискованным рассрочкам на жилье