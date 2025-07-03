https://1prime.ru/20250703/tsb-859143115.html

Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости

Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости - 03.07.2025, ПРАЙМ

Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости

Банк России выступает за прозрачные способы продажи недвижимости, комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей, заявила... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T14:19+0300

2025-07-03T14:19+0300

2025-07-03T14:36+0300

банк россии

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России выступает за прозрачные способы продажи недвижимости, комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нельзя поддерживать объем продаж какого либо продукта, в том числе жилья, за счет того, что вы перекладываете риски на покупателя… Мы видим, что через комиссии и через рассрочки не информируются люди в полной мере о тех рисках, которые возникают", - сказала она на пресс-конференции в рамках финансового конгресса ЦБ."Мы за то, чтобы, если продажи идут, чтобы это было все абсолютно прозрачным способом", - добавила глава регулятора. По мнению Набиуллиной, такие комиссии и рассрочки снижают прозрачность рынка.

https://1prime.ru/20250703/tsb--859138320.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40