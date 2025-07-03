Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250703/tsb-859143115.html
Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости
Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости - 03.07.2025, ПРАЙМ
Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости
Банк России выступает за прозрачные способы продажи недвижимости, комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей, заявила... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:19+0300
2025-07-03T14:36+0300
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России выступает за прозрачные способы продажи недвижимости, комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нельзя поддерживать объем продаж какого либо продукта, в том числе жилья, за счет того, что вы перекладываете риски на покупателя… Мы видим, что через комиссии и через рассрочки не информируются люди в полной мере о тех рисках, которые возникают", - сказала она на пресс-конференции в рамках финансового конгресса ЦБ."Мы за то, чтобы, если продажи идут, чтобы это было все абсолютно прозрачным способом", - добавила глава регулятора. По мнению Набиуллиной, такие комиссии и рассрочки снижают прозрачность рынка.
https://1prime.ru/20250703/tsb--859138320.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Банк России
14:19 03.07.2025 (обновлено: 14:36 03.07.2025)
 
Банк России выступил за прозрачные способы продажи недвижимости

ЦБ: комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России выступает за прозрачные способы продажи недвижимости, комиссии и рассрочки приводят к перекладыванию рисков на плечи покупателей, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нельзя поддерживать объем продаж какого либо продукта, в том числе жилья, за счет того, что вы перекладываете риски на покупателя… Мы видим, что через комиссии и через рассрочки не информируются люди в полной мере о тех рисках, которые возникают", - сказала она на пресс-конференции в рамках финансового конгресса ЦБ.
"Мы за то, чтобы, если продажи идут, чтобы это было все абсолютно прозрачным способом", - добавила глава регулятора. По мнению Набиуллиной, такие комиссии и рассрочки снижают прозрачность рынка.
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
ЦБ хочет ужесточить регулирование по рискованным рассрочкам на жилье
12:44
 
Банк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала