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В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров

В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров

Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2025 года может составить 340 тысяч квадратных метров, что в 3,4 раза превысит результат прошлого года,... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:35+0300

2025-07-03T13:35+0300

2025-07-03T13:35+0300

москва

торговый центр

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2025 года может составить 340 тысяч квадратных метров, что в 3,4 раза превысит результат прошлого года, рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. "За шесть месяцев у нас было введено примерно столько же, сколько за весь прошлый год", - рассказала Хакбердиева, уточнив, что в первой половине 2025-го введены торговые центры на 98 тысяч "квадратов", а за весь 2024 год - на 101 тысячу "квадратов". По ее словам, до конца года планируется ввести еще около 240 тысяч квадратных метров торговых центров, при этом треть объема будет сформирована одним объектом в ТПУ "Селигерская".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, торговый центр