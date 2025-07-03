https://1prime.ru/20250703/tts-859140199.html
В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров
В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров
Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2025 года может составить 340 тысяч квадратных метров, что в 3,4 раза превысит результат прошлого года,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:35+0300
2025-07-03T13:35+0300
2025-07-03T13:35+0300
москва
торговый центр
https://cdnn.1prime.ru/img/82850/59/828505975_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_9f9de56e0e7ab7969aee37dc9789f7a0.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2025 года может составить 340 тысяч квадратных метров, что в 3,4 раза превысит результат прошлого года, рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. "За шесть месяцев у нас было введено примерно столько же, сколько за весь прошлый год", - рассказала Хакбердиева, уточнив, что в первой половине 2025-го введены торговые центры на 98 тысяч "квадратов", а за весь 2024 год - на 101 тысячу "квадратов". По ее словам, до конца года планируется ввести еще около 240 тысяч квадратных метров торговых центров, при этом треть объема будет сформирована одним объектом в ТПУ "Селигерская".
https://1prime.ru/20250311/prodazha-855660296.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82850/59/828505975_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_c2fdea5bc557c6d937b927daef59e912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, торговый центр
В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров
Объем ввода ТЦ в Москве в 2025 году может составить 340 тысяч "квадратов"
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2025 года может составить 340 тысяч квадратных метров, что в 3,4 раза превысит результат прошлого года, рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
"За шесть месяцев у нас было введено примерно столько же, сколько за весь прошлый год", - рассказала Хакбердиева, уточнив, что в первой половине 2025-го введены торговые центры на 98 тысяч "квадратов", а за весь 2024 год - на 101 тысячу "квадратов".
По ее словам, до конца года планируется ввести еще около 240 тысяч квадратных метров торговых центров, при этом треть объема будет сформирована одним объектом в ТПУ "Селигерская".
В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте