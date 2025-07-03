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В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров - 03.07.2025, ПРАЙМ
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В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров
В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров
Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2025 года может составить 340 тысяч квадратных метров, что в 3,4 раза превысит результат прошлого года,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:35+0300
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москва
торговый центр
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2025 года может составить 340 тысяч квадратных метров, что в 3,4 раза превысит результат прошлого года, рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. "За шесть месяцев у нас было введено примерно столько же, сколько за весь прошлый год", - рассказала Хакбердиева, уточнив, что в первой половине 2025-го введены торговые центры на 98 тысяч "квадратов", а за весь 2024 год - на 101 тысячу "квадратов". По ее словам, до конца года планируется ввести еще около 240 тысяч квадратных метров торговых центров, при этом треть объема будет сформирована одним объектом в ТПУ "Селигерская".
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москва, торговый центр
МОСКВА, торговый центр
13:35 03.07.2025
 
В Москве ожидается трехкратный рост объема ввода торговых центров

Объем ввода ТЦ в Москве в 2025 году может составить 340 тысяч "квадратов"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% Горожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине
% Горожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2025 года может составить 340 тысяч квадратных метров, что в 3,4 раза превысит результат прошлого года, рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
"За шесть месяцев у нас было введено примерно столько же, сколько за весь прошлый год", - рассказала Хакбердиева, уточнив, что в первой половине 2025-го введены торговые центры на 98 тысяч "квадратов", а за весь 2024 год - на 101 тысячу "квадратов".
По ее словам, до конца года планируется ввести еще около 240 тысяч квадратных метров торговых центров, при этом треть объема будет сформирована одним объектом в ТПУ "Селигерская".
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