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Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров
Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров - 03.07.2025, ПРАЙМ
Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров
Убытки главной французской авиакомпании Air France из-за двухдневной забастовки авиадиспетчеров могут составить миллионы евро, эта сумма ляжет на плечи... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T10:27+0300
2025-07-03T10:27+0300
2025-07-03T10:27+0300
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ПАРИЖ, 3 июл – ПРАЙМ. Убытки главной французской авиакомпании Air France из-за двухдневной забастовки авиадиспетчеров могут составить миллионы евро, эта сумма ляжет на плечи налогоплательщиков, заявил министр транспорта страны Филипп Табаро. Акции пройдут в четверг и пятницу, в преддверии начала летних школьных каникул. Это приведет к отмене значительной части рейсов в авиагаванях по всей стране. Только в парижских аэропортах в четверг отменят четверть всех рейсов, а в пятницу - уже 40%. "Неприемлемы экономические последствия этой забастовки для авиакомпаний, начиная с нашей национальной компании Air France, убытки которой рискуют составить миллионы евро. Это бремя, которое ляжет в конечном итоге на французских налогоплательщиков", - написал Табаро на своей странице в соцсети X. По словам министра, забастовка затронет "сотни тысяч" пассажиров. К проведению манифестаций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала, провальным технических проектам и "токсичному управлению".
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общество , франция, air france
Экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, Air France
Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров
Министр транспорта Табаро: убытки Air France могут составить миллионы евро
ПАРИЖ, 3 июл – ПРАЙМ. Убытки главной французской авиакомпании Air France из-за двухдневной забастовки авиадиспетчеров могут составить миллионы евро, эта сумма ляжет на плечи налогоплательщиков, заявил министр транспорта страны Филипп Табаро.
Акции пройдут в четверг и пятницу, в преддверии начала летних школьных каникул. Это приведет к отмене значительной части рейсов в авиагаванях по всей стране. Только в парижских аэропортах в четверг отменят четверть всех рейсов, а в пятницу - уже 40%.
"Неприемлемы экономические последствия этой забастовки для авиакомпаний, начиная с нашей национальной компании Air France, убытки которой рискуют составить миллионы евро. Это бремя, которое ляжет в конечном итоге на французских налогоплательщиков", - написал Табаро на своей странице в соцсети X.
По словам министра, забастовка затронет "сотни тысяч" пассажиров.
К проведению манифестаций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала, провальным технических проектам и "токсичному управлению".
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