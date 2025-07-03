Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/ubytki-859130931.html
Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров
Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров - 03.07.2025, ПРАЙМ
Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров
Убытки главной французской авиакомпании Air France из-за двухдневной забастовки авиадиспетчеров могут составить миллионы евро, эта сумма ляжет на плечи... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T10:27+0300
2025-07-03T10:27+0300
экономика
общество
франция
air france
https://cdnn.1prime.ru/img/79273/50/792735077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d10cf04d5fd4d8a4b48d648c72e955a1.jpg
ПАРИЖ, 3 июл – ПРАЙМ. Убытки главной французской авиакомпании Air France из-за двухдневной забастовки авиадиспетчеров могут составить миллионы евро, эта сумма ляжет на плечи налогоплательщиков, заявил министр транспорта страны Филипп Табаро. Акции пройдут в четверг и пятницу, в преддверии начала летних школьных каникул. Это приведет к отмене значительной части рейсов в авиагаванях по всей стране. Только в парижских аэропортах в четверг отменят четверть всех рейсов, а в пятницу - уже 40%. "Неприемлемы экономические последствия этой забастовки для авиакомпаний, начиная с нашей национальной компании Air France, убытки которой рискуют составить миллионы евро. Это бремя, которое ляжет в конечном итоге на французских налогоплательщиков", - написал Табаро на своей странице в соцсети X. По словам министра, забастовка затронет "сотни тысяч" пассажиров. К проведению манифестаций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала, провальным технических проектам и "токсичному управлению".
https://1prime.ru/20250702/makron-859085810.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79273/50/792735077_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_08dd834a587df4117007a2a6b16f999e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , франция, air france
Экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, Air France
10:27 03.07.2025
 
Во Франции оценили убытки Air France из-за забастовки авиадиспетчеров

Министр транспорта Табаро: убытки Air France могут составить миллионы евро

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Air France
Самолеты авиакомпании Air France - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 3 июл – ПРАЙМ. Убытки главной французской авиакомпании Air France из-за двухдневной забастовки авиадиспетчеров могут составить миллионы евро, эта сумма ляжет на плечи налогоплательщиков, заявил министр транспорта страны Филипп Табаро.
Акции пройдут в четверг и пятницу, в преддверии начала летних школьных каникул. Это приведет к отмене значительной части рейсов в авиагаванях по всей стране. Только в парижских аэропортах в четверг отменят четверть всех рейсов, а в пятницу - уже 40%.
"Неприемлемы экономические последствия этой забастовки для авиакомпаний, начиная с нашей национальной компании Air France, убытки которой рискуют составить миллионы евро. Это бремя, которое ляжет в конечном итоге на французских налогоплательщиков", - написал Табаро на своей странице в соцсети X.
По словам министра, забастовка затронет "сотни тысяч" пассажиров.
К проведению манифестаций призвали два профсоюза авиадиспетчеров Франции, USAC-CGT и UNSA-ICNA, которые представляют 33% сотрудников отрасли. Они требуют улучшить условия труда работников, а также положить конец структурной нехватке персонала, провальным технических проектам и "токсичному управлению".
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
"Чемпион мира". Во Франции резко отреагировали на звонок Макрона Путину
Вчера, 08:28
 
ЭкономикаОбществоФРАНЦИЯAir France
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала