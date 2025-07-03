https://1prime.ru/20250703/uchastniki-859120406.html

Участники ЕГЭ 3 и 4 июля смогут пересдать один из предметов

Участники ЕГЭ 3 и 4 июля смогут пересдать один из предметов - 03.07.2025, ПРАЙМ

Участники ЕГЭ 3 и 4 июля смогут пересдать один из предметов

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут пересдать один из предметов 3 и 4 июля, такое право было введено по инициативе президента РФ Владимира... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T00:36+0300

2025-07-03T00:36+0300

2025-07-03T00:36+0300

общество

рф

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут пересдать один из предметов 3 и 4 июля, такое право было введено по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Согласно данным Рособрнадзора, 3 июля школьники смогут пересдать иностранные языки (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику и химию, а 4 июля - биологию, географию, базовую и профильную математику, иностранные языки (устная часть), историю и обществознание. Право на пересдачу имеют только выпускники текущего года. Пересдать можно только один предмет из числа сдававшихся ранее, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется. Основной период проведения ЕГЭ в 2025 году прошел с 23 мая по 11 июня. Экзамен написали около 712 тысяч человек.

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общество , рф, владимир путин