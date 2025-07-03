https://1prime.ru/20250703/uchastniki-859120406.html
Участники ЕГЭ 3 и 4 июля смогут пересдать один из предметов
Участники ЕГЭ 3 и 4 июля смогут пересдать один из предметов - 03.07.2025, ПРАЙМ
Участники ЕГЭ 3 и 4 июля смогут пересдать один из предметов
Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут пересдать один из предметов 3 и 4 июля, такое право было введено по инициативе президента РФ Владимира... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T00:36+0300
2025-07-03T00:36+0300
2025-07-03T00:36+0300
общество
рф
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут пересдать один из предметов 3 и 4 июля, такое право было введено по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году.
Согласно данным Рособрнадзора, 3 июля школьники смогут пересдать иностранные языки (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику и химию, а 4 июля - биологию, географию, базовую и профильную математику, иностранные языки (устная часть), историю и обществознание.
Право на пересдачу имеют только выпускники текущего года. Пересдать можно только один предмет из числа сдававшихся ранее, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
Основной период проведения ЕГЭ в 2025 году прошел с 23 мая по 11 июня. Экзамен написали около 712 тысяч человек.
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общество , рф, владимир путин
Общество , РФ, Владимир Путин
Участники ЕГЭ 3 и 4 июля смогут пересдать один из предметов
Участники ЕГЭ 3 и 4 июля смогут пересдать один из предметов 3 и 4 июля
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут пересдать один из предметов 3 и 4 июля, такое право было введено по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году.
Согласно данным Рособрнадзора, 3 июля школьники смогут пересдать иностранные языки (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику и химию, а 4 июля - биологию, географию, базовую и профильную математику, иностранные языки (устная часть), историю и обществознание.
Право на пересдачу имеют только выпускники текущего года. Пересдать можно только один предмет из числа сдававшихся ранее, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
Основной период проведения ЕГЭ в 2025 году прошел с 23 мая по 11 июня. Экзамен написали около 712 тысяч человек.